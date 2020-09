Świeć przykładem razem z Grześkami

Aby uczestniczyć w loterii, a następnie losowaniu atrakcyjnych nagród, wystarczy w jednym

z saloników Kolportera kupić dwa dowolne produkty promocyjne marki Grześki. Po zakupie należy zarejestrować paragon na stronie internetowej www.grzeski.pl i zachować go do końca trwania akcji.

Losowanie nagród głównych, którymi jest 10 voucherów uprawniających do zakupu roweru Kross

z oświetleniem o wartości 1500 zł, odbędzie się 14 października 2020 roku. Codziennie do wygrania są nagrody natychmiastowe. Co godzinę jedna z osób, które przystąpiły do loterii, otrzymuje świecące sznurówki, a pięć razy dziennie losowana jest nagroda pieniężna w postaci 200 zł do wydania np. na świecące buty.

Regulamin loterii i informacje o danych osobowych dostępne są na stronie www.grzeski.pl