Promocyjna pizza za zakupy w saloniku Kolportera

Akcja promocyjna „Pizza 24 cm w zestawie z Pepsi 0,85l za 15 zł!” organizowana jest przez właściciela sieci pizzerii Da Grasso oraz koncern PepsiCo, we współpracy z Kolporterem. Kod zniżkowy, otrzymany w saloniku, uprawnia do zakupu zestawu w cenie 15 zł. W skład pakietu wchodzi jedna z pięciu pizz o średnicy 24 cm, serwowanych w pizzeriach Da Grasso (Margherita, Semplicita, Pepperoni, Capriciosa lub Mafioso) i butelka pepsi o pojemności 0,85l.

– W akcji bierze udział ponad 550 saloników Kolportera zlokalizowanych w całej Polsce. Warunkiem otrzymania specjalnego kodu, upoważniającego do zakupu zestawu w promocyjnej cenie jest kupno co najmniej jednego napoju o pojemności 0,5l w jednym z wybranych saloników Kolportera. Klienci mogą wybierać spośród takich napojów, jak: Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Wild Cherry, Pepsi Lime, Mirinda Orange, 7Up, Mountain Dew. Premiowane są także herbaty Lipton Ice Tea o smakach: cytrynowym, brzoskwiniowym i zielonej herbaty. Kod promocyjny można zrealizować do 11 listopada 2020 roku w wybranych restauracjach sieci Da Grasso – o szczegółach akcji mówi Tomasz Latos, menager produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Biorąc udział w promocji można sobie sprawić prawdziwą ucztę. Pizzę Da Grasso znane są z nietuzinkowego smaku, który zawdzięcza się idealnie skomponowanym, wysokiej jakości składnikom i specjalnym recepturom. Pizza idealnie nadają się zarówno na lunch w pracy, rodzinny obiad czy kolację z przyjaciółmi.

Atutem akcji promocyjnej jest to, że specjalny kod można wykorzystać zarówno przy zamówieniach online, jak i tych składanych bezpośrednio w pizzerii Da Grasso. Aby z niego skorzystać należy złożyć zamówienie on-line na stronie www.dagrasso.pl i wpisać go w specjalne pole. Dotyczy to zarówno zamówień z dostawą, jak i odbiorem własnym w lokalu. Można również złożyć zmówienie na wynos bezpośrednio w pizzerii. Należy wówczas mieć paragon z kodem promocyjnym przy sobie i okazać go sprzedawcy. Oferta promocyjna dotyczy 183 lokali na terenie całego kraju.

Kod promocyjny znajduje się na paragonie, który klient otrzyma przy zakupie co najmniej jednego wybranego napoju w salonikach Kolportera w całej Polsce.