Podaruj sportowy upominek

Karty podarunkowe Nike, w nominale 100 zł, są dostępne w całej sieci saloników Kolportera. Można je wykorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych Nike, jak i w sklepie internetowym Nike.com. Ich atutem jest to, że nie mają określonego terminu ważności, czyli można je wykorzystać w dowolnym momencie.

– To pierwsza karta do sklepów z odzieżą i sprzętem sportowym, dostępna w naszej ofercie – mówi Anna Sołkiewicz, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Wprowadziliśmy ją na początku grudnia br., licząc na to, że nasi klienci wybiorą ją jako podarunek na Mikołajki czy prezent pod choinkę. Z doświadczenia wiemy, że w okresie przedświątecznym karty podarunkowe cieszą się dużą popularnością naszych klientów – dodaje A. Sołkiewicz.

Przypomnijmy, że w ofercie saloników Kolportera znajdują się także karty podarunkowe i doładowania: Douglas, Google, Netflix, TK MAXX, Zalando, CDA, Amazon, Allegro, Steam, Spotify, Origin, League of Legends, Sony PSN i Microsoft XBOX.