Akcja Winiar w salonikach Kolportera

Do 31 stycznia br. w 350 salonikach Kolportera wydawane są saszetki „Winiary Pasta z pomysłem na…” pełne przypraw i komponentów do stworzenia wyjątkowej potrawy. Aby otrzymać saszetkę wystarczy kupić jeden z wybranych tytułów prasowych objętych promocją.

– To nie pierwsza akcja organizowana przez nas we współpracy z marką Winiary. W naszej sieci saloników, w ubiegłych latach, kilkukrotnie przeprowadzane były programy konsumenckie, w których do odebrania były np. deski do krojenia czy fartuchy przydatne podczas gotowania – mówi Aleksandra Patek, Koordynator ds. Promocji i Sprzedaży Działu Marketingu Kolportera.

Rozdawanie próbek produktów, nagród w konkursach czy wydawnictw promocyjnych czyli tzw. akcje samplingowe to jedna ze skuteczniejszych form promocji.

– Cieszy nas, że stale rośnie zainteresowanie firm tego typu akcjami promocyjnymi. Dobrze przygotowana akcja samplingowa to bardzo efektywne narzędzie zwiększające sprzedaż a także znajomość marki czy produktu. Najważniejsza jest świadomość grupy docelowej i zapewnienie jej pokrycia – mówi Aleksandra Patek. – Sieć saloników Kolportera idealnie spełnia te kryteria ponieważ nasz system informatyczny pozwala powiązać wydanie określonego gadżetu z konkretnym zakupem. Akcje możemy realizować zarówno na terenie całej Polski, jak i w wybranych regionach, a nawet lokalnie w miastach. A dzięki naszej skali i dostępności jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej grupy odbiorców – dodaje.