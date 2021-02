Saloniki z walentynkową ofertą

YES to polska sieć jubilerska działająca od 40 lat i mająca 160 salonów w całym kraju. W swojej ofercie posiada bogaty wybór biżuterii ze złota, m.in. z kamieniami szlachetnymi, jak diamenty oraz kolekcje ze srebra. Biżuterię YES charakteryzuje oryginalne wzornictwo, wytyczające modowe trendy i bardzo wysoka jakość wykonania.

– To nowość w naszej ofercie. Do tej pory nie mieliśmy w sprzedaży kart podarunkowych do salonów z biżuterią – zdradza Anna Sołkiewicz, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Specjalnie wprowadzamy je do naszych punktów przed Świętem Zakochanych. Z naszych analiz wynika bowiem, że przed Walentynkami rośnie sprzedaż kart podarunkowych i doładowań. Z tej okazji klienci często wybierają karty upominkowe do drogerii, sklepów z odzieżą i obuwiem, a także doładowania do różnych platform. Karty YES są atrakcyjną alternatywą dla osób szukających nietuzinkowych prezentów. Mówiąc to nie myślę tylko o panach, którzy częściej swym wybrankom serca kupują biżuterię. Coraz częściej także panie obdarowują swoich partnerów wyrobami jubilerskimi – dodaje A. Sołkiewicz.

Karty podarunkowe YES, w nominale 100 i 200 zł, są dostępne w całej sieci saloników Kolportera. Można je wymienić na dowolną biżuterię zarówno w sklepach stacjonarnych YES, jak i w sklepie internetowym YES.pl. Karta jest ważna przez 24 miesiące od dnia jej aktywacji lub do momentu wyczerpania na niej środków. Środków zgromadzonych na karcie nie trzeba wydawać za jednym razem. Niewykorzystane nadal będą znajdować się na koncie posiadacza karty i będzie je można wykorzystać przy innej okazji.

Przypomnijmy, że w ofercie saloników Kolportera znajdują się także karty podarunkowe i doładowania: Douglas, Google, Netflix, TK MAXX, Zalando, Nike, CDA, Amazon, Allegro, Steam, Spotify, Origin, League of Legends, Sony PSN i Microsoft XBOX.