Promocje w czasie pandemii

Akcja samplingowa OBI trwa od 9 marca i obejmuje 150 saloników zlokalizowanych w dużych miastach. Każdy klient, w którego koszyku zakupowym znajdzie się jeden z wybranych tytułów otrzyma katalog OBI. Akcja trwa do 18 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Do końca kwietnia klientom saloników Kolportera, którzy dokonają dowolnego zakupu, wydawane są saszetki TIC TAC. Gratisowe opakowanie drażetek wydawane jest do każdego paragonu, a akcją objęto 300 punktów.

– Pomimo trwającej pandemii nadal, we współpracy z producentami, dostawcami i agencjami reklamowymi, przeprowadzamy różnego rodzaju akcje promocyjne – mówi Aleksandra Patek, koordynator ds. promocji i sprzedaży w Dziale Marketingu Kolportera. – Sieć naszych saloników zlokalizowana jest nie tylko w galeriach handlowych, ale także w miejscach, w których jest natężony ruch ludzi – w okolicach przystanków autobusowych, w warszawskim metrze, na dworcach, deptakach, w okolicach targowisk, a także na osiedlach. W dobie pandemii duże rozproszenie punktów może okazać się kluczowe z punktu widzenia przeprowadzenia działań marketingowych. Lockdown sprawił, że większość klientów wybierze punkt „po drodze” lub ten znajdujący się najbliżej domu i właśnie w nim dokona zakupu ulubionego tytułu, paczki papierosów, „puści Lotka” czy kupi doładowanie do telefonu czy gry. Lokalizacja sieci staje się więc naszym atutem. Dzięki skali i dostępności jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej grupy odbiorców – dodaje A.Patek.