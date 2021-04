Wymieniaj opakowania na nagrody

Paletki z trzema piłeczkami sygnowane logo Kinder – to nagrody, które czekają w wybranych salonikach Kolportera. Aby je odebrać wystarczy kupować promocyjne produkty chłodzone, takie jak: Kinder Mleczna Kanapka, Kinder Maxi King, Kinder Chocofresh lub jeden ze smaków Kinder Pingui (choco, cocco lub cherry) i zbierać ich opakowania. 15 opakowań można wymienić na zestaw paletek.

Paletki posiadają lekką drewnianą konstrukcję i miękką, dopasowaną do dłoni rączkę. Na każdej z nich znajdują się wakacyjne motywy. Do paletek dołączone są trzy różnokolorowe piłeczki pływające na wodzie. Zestaw jest idealny do wspólnej zabawy w wodzie, na plaży, w parku, na boisku i na podwórku.

Akcja trwa do 11 lipca br. lub do wyczerpania puli nagród.