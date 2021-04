Oni wygrali w salonikach Kolportera

Z analiz Kolportera wynika, że klienci saloników najchętniej kupują zdrapki. W ubiegłym roku znalazły się one w blisko 15 milionach koszyków zakupowych. – Faktem jest, że zdrapki cieszą się największą popularnością klientów naszej sieci, ale z naszych analiz wynika, że często są one dodatkiem do zakupów prasy czy wyrobów tytoniowych. Rzadko klient przychodzi tylko po zdrapkę. Inaczej sprawy się mają w przypadku gier losowych. Klienci często przychodzą do saloniku tylko po los wybranej gry. Najwięcej takich klientów mamy oczywiście podczas kumulacji – mówi Anna Sołkiewicz, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Spośród gier losowych, kupowanych w sieci saloników Kolportera w 2020 roku, największą popularnością cieszyło się Lotto, Multi Multi, Keno i Mini Lotto. Blisko 18 milionów razy klienci Kolportera wybierali właśnie te gry. Wielu klientów próbowało swojego szczęścia na zdobycie miesięcznego wynagrodzenia w postaci 5000 zł, które gwarantuje gra Ekstra Pensja. Losy tej gry kupowane były ponad 1,8 miliona razy. Nieco mniej, bo ponad 1,5 mln razy, klienci kupili los w grze Szybkie 600. Prawie 1,4 mln razy próbowano swych szans w EuroJackpot – największej w Europie grze, w której można wygrać nawet 90 000 000 euro, czyli około 375 000 000 złotych. W salonikach Kolportera sprzedano także blisko milion kuponów do gry Kaskada i ponad pół miliona do Super Szansy.

– Warto nadmienić, że pośród naszych klientów znajduje się czterech „lottomilionerów”. Największa wygrana padła 23 maja 2020 roku w kolekturze mieszczącej się w saloniku Kolportera, przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Bielsko-Białej. Szczęśliwy kupon wart był 10 509 175 zł. Nieco mniej, bo 9 608 163,60 zł wygrała osoba, która kupiła kupon w kolekturze w saloniku przy ul. Siennieńskiej 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim – opowiada Anna Sołkiewicz. – To nie wszystkie milionowe wygrane. W saloniku przy ul. Przyjemskiego 38 w Rawiczu padła wygrana o wartości 2 milionów złotych, a w punkcie przy ul. Katowickiej 17A w Radomiu o wartości 1 miliona zł – dodaje A. Sołkiewicz.

Z analiz Totalizatora Sportowego wynika, że najwięcej pieniędzy wypłacono osobom, które zagrały w grę Lotto. Łączna wartość nagród to 37 430 348,50 zł. Na drugim miejscu są zdrapki, w których klienci saloników wygrali 32 784 493 zł. W grze Multi Multi wygrano łącznie 14 212 806 zł. Ponad 10 milionów złotych, a dokładniej 10 282 892 zł wypłacono osobom, które zagrały w Keno. 6 777 992,90 zł to łączna pula nagród wygrana w Mini Lotto, a w grze Szybkie 600 wygrano dokładnie 5 154 281,20 zł. Mniejsze wygrane odnotowano w EuroJackpot – 4 295 217,60 zł i Ekstra Pensji – 3 229 107 zł. Z kasy Totalizatora Sportowego wypłacono także 977 771 zł klientom saloników, którzy wybrali grę Kaskada i 386 048 zł osobom grającym w Super Szansę.

Warto dodać, że klienci saloników Kolportera mogą wybierać z szerokiego wachlarza produktów Totalizatora Sportowego. Oprócz kuponów do 9 gier losowych mogą nabyć jedną z ponad 45 różnych zdrapek. Zarówno za losy, jak i zdrapki klienci mogą płacić nie tylko gotówką, ale także za pośrednictwem karty płatniczej czy blika.