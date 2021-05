Allegro Punkty w salonikach Kolportera

Allegro uruchamia partnerską sieć punktów odbioru – Allegro Punkty już 12 maja. Tym samym rozwija i wzmacnia dostępną dla klientów platformy największą w Polsce sieć punktów odbioru i automatów paczkowych.

– Równie ważnym powodem co cena i wybór stała się wygodna i szybka dostawa przez kuriera wprost pod nasze drzwi lub do zlokalizowanego w pobliżu punktu odbioru. Już dziś ok. 80% przesyłek trafia do klienta Allegro w ciągu 1-2 dni od zamówienia. Uruchamiając Allegro Punkty poszerzamy, największą w Polsce sieć, liczącą obecnie 31 tys. punktów odbioru i automatów paczkowych. Partnerska sieć zapewni naszym klientom odbiór przesyłek już dzień po nadaniu paczki, a dzięki współpracy z firmą Kolporter udostępniamy niemal 600 nowych punktów znajdujących się w pobliżu osiedli, pasaży czy galerii handlowych – mówi Łukasz Szczepański, Dyrektor DEX w Allegro.

Koszt dostawy do Allegro Punktu w sieci Kolporter będzie wynosił 8,99 zł – to bardzo atrakcyjna stawka, gdy weźmiemy pod uwagę, że przesyłka trafi do punktu z szybkością dostawy kurierskiej. Dostawa i zwrot będą bezpłatne dla kupujących w ramach Allegro Smart!, których wartość zamówienia od jednego sprzedawcy wyniesie min. 40 zł. Dużą zaletą sieci Allegro jest możliwość nadania i śledzenia paczki na jednej platformie. Zarówno klient, jak i sprzedawca nie będą musieli korzystać z żadnych dodatkowych narzędzi czy aplikacji.

– Współpraca z Allegro jest dla nas istotna z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim oferujemy naszym klientom usługę, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej osób robiąc zakupy w Internecie korzysta z możliwości odbioru przesyłki w wybranym punkcie stacjonarnym. Skala sieci Kolportera i jej rozłożenie na mapie Polski zapewnia dostępność do tego typu usługi bardzo wielu osobom. Co ważne – saloniki są jednymi z nielicznych punktów sprzedaży, które są czynne, od wczesnych godzin porannych aż do wieczora. To z pewnością dodatkowa wartość dla osób, które będą chciały skorzystać z możliwości odbioru przesyłki. Współpraca z Allegro jest też oczywiście ważnym elementem rozwoju naszej sieci – łączymy siły z największą w kraju platformą e-commerce. Jestem przekonany, że takie połączenie potencjału i możliwości da istotną wartość nie tylko dla naszych klientów, ale dla całego rynku. Pokazuje to choćby skala działalności obu firm – platforma Allegro przyciąga miliony użytkowników, saloniki Kolportera odwiedza co miesiąc kilka milionów klientów. Oczywiście cały projekt traktujemy jako rozwojowy, na pewno będziemy się starali wspólnie znaleźć nowe możliwości i udogodnienia dla klientów korzystających z usługi odbioru paczek – mówi Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera.