Akcja „Milion Grześków do wygrania” wróciła do saloników Kolportera

„Otwierasz Grześka, a tam drugi Grzesiek! – to hasło najlepiej oddające ideę loterii. Każdy kto kupi wafla „Grześki” i wewnątrz opakowania znajdzie informację „Wygrałeś Grześki kakaowe 36g”, może wymienić je na kolejnego „Grześka” w saloniku Kolportera. W akcji biorą udział tylko wafle „Grześki” kakaowe w czekoladzie o wadze 36g, w promocyjnych opakowaniach, oznaczonych napisami „Milion Grześków do wygrania”.

Akcja rozpoczęła się 1 maja br. Sprzedaż promocyjnych wafli trwa do końca czerwca br., a wydawanie nagród do 31 lipca br. Do wygrania jest pula aż miliona „Grześków”. Nie są to jedyne nagrody w loterii. Ponad to każdy klient może spróbować swojego szczęścia kręcąc kołem fortuny, znajdującym się na stronie https://loteria.grzeski.pl/. Każdego dnia 5 osób wygrywa zestaw słodyczy marki Grześki.

– To kolejna, realizowana w naszej sieci akcja promocyjna zorganizowana przez współpracujących z nami producentów i dostawców. W ostatnich latach widzimy wyraźny wzrost zainteresowania naszą ofertą wydawania nagród lub bezpłatnych próbek. Producentom czy dystrybutorom zależy na szerokim i jednocześnie precyzyjnym dotarciu do klientów, na możliwościach stałego monitoringu danej akcji, pomiarach jej skuteczności i profesjonalnym wsparciu. A te wszystkie elementy znajdują się w naszej ofercie. Takie akcje cieszą się także sporym powodzeniem wśród klientów – każdy dodatkowy bonus, prezent, możliwość wygranej są atrakcyjne dla kupujących. Od ponad 25 lat realizujemy tego typu projekty. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 200 akcji i wydaliśmy blisko 13 milionów różnego rodzaju nagród – mówi Aleksandra Patek, koordynator ds. promocji i sprzedaży w Kolporterze.