Podróż zaczyna się w saloniku

Bilety podróżne są w ofercie Saloników Kolportera od ponad pięciu lat. A wszystko dzięki współpracy z firmą Teroplan S.A., właścicielem największej platformy do wyszukiwania połączeń krajowych i międzynarodowych – e-podróżnik.pl.

– Współpraca z firmą Teroplan jest przykładem tego jak w krótkim czasie dużo może się zmienić. Gdy w 2016 roku wdrażaliśmy sprzedaż biletów podróżnych w naszej sieci oferowaliśmy klientom bilety około 170 przewoźników autobusowych i kolejowych. Obecnie z platformą e-podróżnik.pl współpracuje blisko 1000 przedsiębiorstw komunikacyjnych, oferujących przejazdy krajowe i międzynarodowe – mówi Dariusz Sandecki, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Nie są to jedyne zmiany. Dzięki współpracy z firmą Teroplan w naszej ofercie znalazła się także popularna usługa przejazdu w systemie door-to-door, tzw. Hoperami – dodaje D.Sandecki.

Warto wspomnieć, że na polskim rynku Teroplan S.A. dostarcza rozwiązań technologicznych branży transportu pasażerskiego od ponad 10 lat. Ich platforma e-podróżnik.pl znajduje się w pierwszej piątce najpopularniejszych witryn turystycznych. Popularność przysparza jej największa wyszukiwarka połączeń krajowych i międzynarodowych. Miesięcznie w serwisie połączenia wyszukuje około 4 miliony użytkowników.

Od 2017 roku firma rozwija także pod marką Hoper usługę przewozów od drzwi do drzwi (ang. door-to-door). W ramach 17 tras krajowych i 3 międzynarodowych (do Niemiec, Belgii i Holandii) Hoper odbiera pasażera bezpośrednio ze wskazanego przez niego adresu np. domu, sanatorium, lotniska, akademika, hotelu, pensjonatu itp. i zawozi go w wybrane miejsce w miejscowości docelowej. W tym roku Hoper poszerzył ofertę dojazdu w góry i na Mazury, a w wakacje dodatkowo „zwiększył moce” przejazdów pasażerskich nad Bałtyk.

Przejazd Hoperem można zamówić w każdym Saloniku Kolportera w Polsce. Wystarczy podać dokładny adres odbioru pasażera oraz konkretną lokalizację docelową, gdzie podróżny chce wysiąść, np. adres sanatorium, hotelu, miejsca pracy, rodziny czy znajomych. Bilet można otrzymać SMS-em lub na adres e-mail. Pasażerowie są indywidualnie powiadamiani o dokładnej godzinie rozpoczęcia podróży. Nie muszą dźwigać walizek na dworzec czy zamawiać taksówki. Podróż odbywa się minivanem, który może przewieźć maks. 8 pasażerów.

– Przejazd Hoperem to usługa, która w czasie pandemii cieszy się dużą popularnością. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na świecie bardzo wielu Polaków decyduje się na wypoczynek nad Bałtykiem i poszukuje wygodnej i przede wszystkim bezpiecznej formy transportu. A korzystając z Hopera podróżujemy w małej grupie i unikamy dużych skupisk ludzi, np. na dworcach – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Z Hopera najczęściej korzystają osoby, które wybierają się na urlop, a także seniorzy, którzy jadą do sanatorium i na turnusy rehabilitacyjne. Usługa świetnie sprawdza się także wśród osób pracujących w Niemczach, Belgii i Holandii. Cenią oni sobie wygodę i bezpieczeństwo jakie daje im Hoper – dodaje Dariusz Sandecki.

Osoby korzystające z Hopera mają obowiązek podróży w maseczce i dezynfekcji rąk przed jazdą. Przed podróżą pojazd jest dezynfekowany i ozonowany. Niektóre elementy samochodu (np. klamki) dezynfekowane są także w czasie trwania przejazdu. Kierowcy mają do swojej dyspozycji środki ochronne (maseczki, rękawiczki), a każdemu pasażerowi przed podróżą jest mierzona temperatura.

– Nasi klienci cenią sobie możliwość zakupu biletów podróżnych i przejazdów Hoperem w salonikach. Jak sami mówią jest to spore ułatwienie dla podróżujących. Przychodząc do saloniku mogą wspólnie ze sprzedawcą wybrać optymalne połączenie w najlepszej cenie – mówi Dariusz Sandecki.

– Cieszymy się, że wspólnie z Kolporterem już od ponad 5 lat ułatwiamy podróżowanie koleją oraz autobusami. Możliwość zakupu biletów w salonikach Kolportera, to duża wygoda dla pasażerów starszych i tych z małych miejscowości, w których brak jest dworca i kas – podkreśla Aleksandra Markowska, dyrektor ds. marketingu e-podróżnik.pl.