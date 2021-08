Crosspromocja w salonikach Kolportera

– Do rozdania mamy 65000 kodów promocyjnych. W akcji bierze udział 540 saloników Kolportera zlokalizowanych w całej Polsce. Warunkiem otrzymania specjalnego „kodu Telepizza” jest zakup dwóch napojów biorących udział w promocji, o pojemności 0,5l, w jednym z saloników Kolportera. Klienci mogą wybierać spośród takich napoi jak: Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew oraz Lipton Ice Tea (wszystkie dostępne warianty smakowe). Kod promocyjny upoważnia do zakupu pizzy tradycyjnej w rozmiarze: średnia, duża lub max oraz napoju o pojemności 0,85l z 50% rabatem na pizzę i napój. Kody promocyjne można otrzymać w salonikach naszej sieci do 31 sierpnia br., a wykorzystać do 30 września br. – o szczegółach akcji mówi Wioleta Gołdyn, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

Biorąc udział w promocji można sobie sprawić prawdziwą ucztę. Pizze wypiekane w lokalach sieci Telepizzy są oparte na świeżych składnikach i ręcznie wyrabianym cieście. Sezonowe, lokalne warzywa oraz starannie wybierane składniki od sprawdzonych dostawców to gwarancja najlepszego smaku. Do tego sycące mięsa, doskonałe sery, świeże zioła. Teraz można zamówić taką pizzę w zestawie z napojem o pojemności 0,85l w promocyjnej cenie, z rabatem 50%.

– Atutem tej akcji promocyjnej jest to, że specjalny kod można wykorzystać zarówno przy zamówieniach online, jak i tych składanych bezpośrednio w lokalach Telepizzy. Jeśli zamówienie jest składane bezpośrednio w lokalu wystarczy go podać kasjerowi, zanim zamówienie zostanie złożone – dodaje Wioleta Gołdyn.

W przypadku zamówienia online należy wykonać następujące kroki:

wejść na stronę zamówień online – https://zamowienia.telepizza.pl/

zalogować się, a jeśli nie posiada się konta wcześniej zarejestrować na stronie https://zamowienia.telepizza.pl/#Rejestracja,

podać adres dostawy lub wybrać lokal odbioru, ustalić czas dostawy lub odbioru i wpisać kod promocyjny (7-znakowy kod znajduje się na dole paragonu pod kodem kreskowym),

zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kod” przed rozpoczęciem składania zamówienia,

skompletować swoje zamówienie (wybrać pizzę i napój objęte promocją),

wybrać formę płatności i sfinalizować zamówienie.

Minimalna wartość zamówienia w dostawie to 29 zł lub 30 zł, w zależności od pizzerii. Oferta promocyjna („oferta -50% na pizzę i napój”) nie łączy się z innymi ofertami. Kody TelePizza nie sumują się, w trakcie jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden Kod TelePizza.

Kod promocyjny znajduje się na paragonie, który klient otrzyma przy zakupie 2 wybranych napoi w salonikach Kolportera w całej Polsce.