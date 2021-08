Przyjdź do saloniku i odbierz Dare

ETi Dare – wafel w ciemnej czekoladzie – w wyjątkowy sposób łączy warstwy kruchego wafelka z gęstym kakaowym kremem i polewą z ciemnej czekolady – czytamy w opisie producenta. To właśnie te intensywnie czekoladowe wafle, wraz z ulotką informującą o loterii „Odważ się spełniać marzenia”, są wydawane w salonikach Kolportera. Aby otrzymać słodką przekąskę, wystarczy kupić jeden z wybranych tytułów prasowych. Akcja trwa do 30 września lub do wyczerpania zapasów.

Celem współpracy, oprócz promocji wafla ETi Dare, jest zachęcenie konsumentów do wzięcia udziału w organizowanej przez ETi loterii. Finałowa nagroda główna to aż 50 000 zł, a codziennie, przez 56 dni, można wygrać 1 000 zł. Szczegóły i regulamin na etibonus.com/pl.

– Z firmą ETi, która jest producentem wafelków Dare, współpracujemy od 2018 roku. Wówczas pierwsze ich produkty pojawiły się w naszej sieci. Cieszy nas to, że możemy rozszerzyć naszą współpracę, organizując akcję samplingową jednej z marek – ETi Dare – mówi Aleksandra Patek, koordynator ds. promocji i reklamy w Dziale Marketingu Kolportera. – Firma ETi prężnie rozwija się na polskim rynku, sięgając po coraz to nowych klientów. Wierzymy, że dzięki naszej akcji świadomość marki Dare, a o za tym idzie firmy ETi, wzrośnie w polskim społeczeństwie i przełoży się na większą popularność ich produktów – dodaje A.Patek.

ETi jest firmą rodzinną, założoną przez Firunza Kanatliego w 1961 roku w Turcji. Jej produkty są obecne w ponad 40 krajach na całym świecie, a w Turcji stanowią 40% całego rynku w segmencie wypieków. Łącznie firma ETi jest właścicielem 45 marek i 300 produktów. Na polskim rynku dostępnych jest na razie 5 marek i 38 produktów firmy ETi. Oferta jest stale powiększana.