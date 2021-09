Kolporter rozszerza ofertę tytoniową

Kategoria tytoniowa w ostatnich latach przeszła ogromną metamorfozę. Jeszcze 15 lat temu nikt w Polsce nie słyszał o e-papierosach i vapingu. Nie myślano także o produktach, które wpływałyby na smak papierosów. Obecnie na rynku dostępny jest cały wachlarz, różnego rodzaju towarów i akcesoriów dla palaczy i miłośników nikotyny, większość z nich została wprowadzona do oferty saloników Kolportera.

Palacze, którzy cenią sobie tradycję, w salonikach Kolportera znajdą różnego rodzaju papierosy, cygaretki, tytoń, gilzy, bibułki czy maszynki do robienia papierosów. W salonikach dostępna jest także tabaka. Równie szeroka jest oferta produktów dla fanów vapingu. Mogą oni liczyć na e-papierosy, e-liquidy, wkłady czy kartridże.

– Oferta produktów w kategorii tytoniowej bardzo się zmieniła przez ostatnią dekadę. Fakt, że pojawienie się na polskim rynku w 2006 roku e-papierosów zrewolucjonizowało ten rynek. Vaping stał się popularny, szczególnie wśród młodych ludzi. Widzieli oni w nim sposób na nieco zdrowsze życie, a jednocześnie nie musieli rzucać „palenia”. Kolejnym atutem, poza tym, że e-papieros ma mniej substancji szkodzących zdrowiu, była różnorodność smakowa e-liquidów, które pojawiły się na rynku. „Palacz” mógł wybrać tradycyjny, tytoniowy smak, mentolowy, który już znał lub rzucić się w wir nowych doznań smakowych serwując sobie np. owocowy e-liquid – mówi Patryk Podwysocki z Pionu Handlowego Kolportera. – Wraz z rosnącą popularnością vapingu producenci zaczęli szukać nowych możliwości pozyskania klientów. Na rynku pojawił się jednorazowy e-papieros, który ma pomóc w podjęciu decyzji czy rzucić tradycyjne papierosy i przejść z palenia na vaping. Jednym słowem jest to produkt „spróbuj i przekonaj się, czy ci to odpowiada”. Takie e-papierosy są również w ofercie wybranych saloników – dodaje.

Producenci tytoniowi obserwując trendy na rynku i zwiększenie popularności vapingu, a szczególnie jego smakowego zróżnicowania, postanowili stworzyć produkt, który wpływałby na walory smakowe tradycyjnych papierosów. W ten sposób powstały kapsułki aromatyzujące.

– To nowość w naszej ofercie i przyznam, że bardzo ciekawy produkt, który w prosty i szybki sposób może zmodyfikować smak tradycyjnego papierosa. Wystarczy kapsułkę, za pomocą aplikatora, umieścić w środku papierosa i ją rozgnieść, by móc rozkoszować się smakowym „dymkiem”. Kapsułki są stworzone z aromatów spożywczych, więc są bezpieczne dla zdrowia – mówi Patryk Podwysocki.

To nie jedyne nowości w ofercie tytoniowej Kolportera. W wybranych salonikach miłośnicy innowacji znajdą także produkty tytoniowe, które są alternatywą dla papierosów i e-papierosów. Jednym z takich artykułów są woreczki nikotynowe.

– Pojawienie się na rynku woreczków nikotynowych pokazuje, że producenci tytoniowi nie powiedzieli ostatniego słowa. To kolejna nowinka, która jest alternatywą zarówno dla tradycyjnych palaczy, jak i vaperów. Jej zaletą jest brak dymu (więc i substancji smolistych), a także konieczności używania jakichkolwiek urządzeń. Woreczki są dyskretne, higieniczne i łatwe w użyciu. Pozwalają one skutecznie walczyć z głodem nikotynowym bez konieczności palenia czy vapowania – mówi Patryk Podwysocki. – Woreczki składają się z włókien roślinnych, nasyconych orzeźwiającymi aromatami z dodatkiem nikotyny. Umieszcza się je między górną wargą a dziąsłem, gdzie uwalniają nikotynę oraz zawarte aromaty. Ich zaletą jest to, że można ich używać wszędzie – dodaje.

Nowe produkty znajdują się w ofercie wybranych saloników Kolportera.