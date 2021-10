„Zwierzaki z FUN-PAKI” do odbioru w salonikach Kolportera

Do 29 listopada br. marka KINDER Niespodzianka prowadzi ogólnopolską akcję konsumencką „Zwierzaki z FUN-PAKI”, promującą najnowszą kolekcję zabawek Natoons, ale i zapowiadającą rodzinne show „Świat pełen NIESPODZIANEK”, którego premiera odbędzie się 18 grudnia w telewizji Polsat.

Zasady akcji są proste, a nagrody fantastyczne! Wystarczy zakupić trzy dowolne produkty marki KINDER Niespodzianka, następnie paragon lub paragony okazać sprzedawcy w wybranym saloniku Kolportera, aby otrzymać FUN-PAKĘ, czyli zestaw 14 gier i zabaw edukacyjnych dla całej rodziny! Diagrama prezentująca świat zwierząt Ameryki Północnej, gra planszowa, papierowe zabawki do wspólnego złożenia, opaski z wizerunkami wybranych zwierząt czy tzw. „Magic Book Natoons” – to tylko wybrane elementy z niezwykłego pakietu od KINDER! Pełna informacja o akcji oraz jej regulamin dostępne są na stronie www.kinder.pl.

– Akcja konsumencka marki KINDER Niespodzianka „Zwierzaki z FUN-PAKI” to przykład redempcji, czyli systemowego wydawania nagród, realizowanego przez firmę Ferrero we współpracy z Kolporter. Cieszy nas to, że coraz więcej firm dostrzega naszą sieć saloników jako kanał dystrybucji nagród w różnych akcjach lojalnościowych, reklamowych i promocyjnych – mówi Aleksandra Patek, koordynator ds. promocji i reklamy w Dziale Marketingu Kolportera. – Współpracujące z nami podmioty doceniają tę usługę, a przede wszystkim to, że kompleksowo zajmujemy się jej przeprowadzeniem. Centralny system informatyczny pozwala nam na bieżąco kontrolować stany magazynowe nagród w punktach – salonikach w całej Polsce, a dzięki własnemu zapleczu magazynowemu i skutecznej logistyce jesteśmy w stanie zapewnić płynność dostaw nagród do punktów – dodaje A.Patek.

Kolporter od ponad 25 lat oferuje usługę redempcji i kompleksowo zajmuje się jej przeprowadzeniem. W sumie na koncie ma blisko 200 przeprowadzonych akcji, a ilość wydanych w salonikach nagród zbliża się do 13 milionów.