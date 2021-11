GLS rozpoczął współpracę z Kolporterem

Kolporter dysponuje siecią saloników prasowych zlokalizowanych w dogodnych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach, zwykle w centrach miast oraz w galeriach handlowych. Punkty mają długie godziny otwarcia, dostępne są często również w weekendy.

– Czas i wygoda klientów są dla nas najważniejsze. Rozpoczęcie współpracy z Kolporterem pozostaje w zgodzie z naszą strategią wyboru punktów odbioru w najlepiej skomunikowanych

i najbardziej dogodnych lokalizacjach. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że Kolporter to rozpoznawalna marka – mówi Szymon Lauer, dyrektor rozwoju operacji GLS Poland.

W ramach współpracy GLS z Kolporterem w salonikach można odebrać przesyłkę lub dokonać zwrotu zakupów internetowych, korzystając z wygenerowanej etykiety. Rozwój e-commerce sprawia, że coraz więcej paczek trafia do odbiorców indywidualnych, a wielu z nich korzysta z możliwości odbioru w punkcie, w wybranym przez siebie czasie.

– Odbiory przesyłek w punktach stacjonarnych z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Dlatego w salonikach Kolportera również staramy się konsekwentnie rozwijać tę usługę. Nawiązanie współpracy z GLS, jedną z największych firm kurierskich, jest z pewnością ważnym etapem w tym procesie. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu jeszcze większa grupa naszych klientów będzie korzystała z opcji odbioru przesyłki w wybranym saloniku – podkreśla Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera.

Tylko PIN do odbioru

W punktach Kolportera paczka może czekać na odbiorcę nawet przez tydzień, co dla wielu osób ma znaczenie. Przy odbiorze wystarczy podać kod PIN, otrzymywany przez odbiorcę SMS-em. Nie są do tego potrzebne żadne dodatkowe informacje ani dokumenty. To sposób bardzo praktyczny: szybki, wygodny i prosty.

Integrację technologiczną GLS i Kolporter zapewniła firma Smart Points. – W oferowanym przez nas rozwiązaniu gramy w jednym zespole z przewoźnikami i sklepami, aby jak najlepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów e-commerce. Utworzona w ten sposób sieć punktów nadawczo-odbiorczych (tzw. PUDO) to swoisty pomost pomiędzy światem online i offline, dzięki któremu konsumenci zyskują możliwość wyboru lokalizacji odbioru wg swoich, często bardzo indywidualnych, kryteriów, przewoźnicy optymalizują swoje sieci dostaw, a sklepy przyciągają klientów zyskując szansę na dodatkowy przychód ze swojej podstawowej działalności – wyjaśnia Wojciech Kliber, członek zarządu Smart Points.

Podkreśla, że zgodnie ze statystykami 40% klientów e-commerce, odbierających lub nadających swoje przesyłki w sklepie stacjonarnym, dokonuje przy okazji dodatkowego zakupu.

Szereg możliwości na ostatniej mili

GLS systematycznie poszerza sieć punktów Szybka Paczka/ParcelShop. W ostatnim czasie rozwija ją w bardzo szybkim tempie. Obecnie, łącznie z salonikami Kolportera, w całej Polsce działa już 4000 takich punktów (w całej Europie ponad 25 tys., w ramach międzynarodowej sieci operatora).

Operator zapowiada prężny rozwój sieci tego rodzaju punktów. Jej kolejne poszerzenie może nastąpić jeszcze w tym roku. – To jeden ze strategicznych elementów rozwoju usług dla segmentu B2C. Łatwy dostęp do stacjonarnych punktów odbioru odgrywa tu kluczową rolę. Pandemia mogła ten trend nieco przygasić, ale odbiorcy indywidualni są coraz bardziej mobilni – zaznacza Szymon Lauer.

GLS oferuje coraz więcej opcji dostawy przesyłek, poszerzając zakres usług i funkcjonalności na tzw. ostatniej mili. – Jesteśmy przekonani, że możliwość indywidualnego wyboru formy doręczenia dobrze odpowiada oczekiwaniom i potrzebom klientów. W GLS udostępniamy odbiorcom bezpośredni kontakt z kurierem, by ustalić szczegóły dostawy. Zdarza się, że odbiorca w ostatniej chwili zmienia plany, dlatego zapewniamy możliwość przekierowania paczki, nawet jeśli już jest w drodze. Elastyczność działania stawiamy dziś na pierwszym miejscu, oczywiście wraz z terminowością i niezawodnością naszych usług – podsumowuje dyrektor rozwoju operacji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę gls-group.com lub do kontaktu:

Małgorzata Markowska, GLS Poland

E-mail: malgorzata.markowska@gls-poland.com

Telefon: +48 695 354 791

Adriana Kondratowicz, PR Expert

E-mail: akondratowicz@prexpert.com.pl

Telefon: + 48 502 332 358







O Grupie GLS

Grupa GLS jest wiodącym dostawcą usług krajowego i międzynarodowego transportu przesyłek. Firma zapewnia swoim klientom w 41 krajach niezawodne, wysokiej jakości i spersonalizowane usługi, w tym obsługę przesyłek ekspresowych i usługi frachtowe. Dzięki rozbudowanej sieci międzynarodowej firmy i dobrej znajomości rynków lokalnych, klienci GLS mogą oczekiwać takiej samej kompleksowej, elastycznej i spersonalizowanej obsługi w całej Europie i innych częściach świata. GLS działa również poprzez spółki zależne w Kanadzie i na Zachodnim Wybrzeżu USA. Sieć GLS obejmuje 71 centralnych i regionalnych punktów przeładunkowych oraz około 1,5 tys. magazynów, obsługiwanych przez około 31 tys. pojazdów dostawczych kursujących na końcowych odcinkach oraz 4 tys. ciężarówek dalekobieżnych. GLS zatrudnia około 21 tys. osób. W roku 2020/21 firma uzyskała rekordowe przychody w wysokości 4,5 mld EUR, dostarczając 840 mln paczek pomimo występujących w skali globalnej utrudnień.

O Kolporterze

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy w Polsce (udział w rynku to około 62%). Oferuje obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy usługi logistyczne i reklamowe. Spółka jest właścicielem sieci około 650 saloników Kolportera.

Kolporter współpracuje z ponad 1000 wydawnictw prasowych, obsługuje około 24 000 odbiorców, wszystkie ogólnopolskie sieci handlowe i koncerny paliwowe. W ofercie znajduje się ponad 5000 tytułów prasy polskiej i zagranicznej, książki i wydawnictwa pozaprasowe, które dostarczane są do ponad 4000 miejscowości na terenie kraju. Rocznie Kolporter dostarcza blisko miliard egzemplarzy gazet i czasopism. Spółka zarządza siecią około 650 saloników i salonów Kolportera, które rocznie odwiedza ok. 60 milionów klientów. Świadczy usługi reklamowe i realizuje programy konsumenckie, m.in. sampling i akcje buy & get.