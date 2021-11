„Skarb” w saloniku Kolportera

„Skarb” to pismo o tematyce lifestylowej, poświęcone urodzie, zdrowiu, pielęgnacji, kosmetykom oraz modzie. W każdym numerze znajduje się wiele porad, ciekawych rozmów z ekspertami, wywiadów, a także szczypta psychologii i wiadomości ze świata kultury. „Skarb” to także skarbnica informacji o aktualnej ofercie i nowościach w drogeriach Rossmann.

– Akcja „Skarb Rossmann” jest przykładem samplingu – jednego z najbardziej efektywnych sposobów przekazania bezpłatnych materiałów reklamowych klientom. Takie akcje sprawiają, że wzrasta świadomość marki i buduje się jej wizerunek, a co najważniejsze przyciąga się do siebie nowych klientów. Cieszy nas to, że reklamodawcy doceniają naszą sieć saloników oraz jej możliwości i coraz częściej wybierają sampling jako sposób na dotarcie do klienta – mówi Urszula Łukowiec z Działu Marketingu Kolportera. – Warto przypomnieć, że sampling niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki naszemu systemowi możemy zorganizować akcję w całej sieci saloników, a także we wskazanym regionie a nawet w poszczególnych miastach. Szeroki wachlarz kryteriów pozwala bardzo precyzyjnie określić grupę docelową. Przebieg każdej akcji jest na bieżąco monitorowany i analizowany, dzięki czemu w trakcie trwania akcji można wprowadzać modyfikacje. Nasze działania prowadzą do tego, aby 100% sampli rozdać klientom – dodaje Urszula Łukowiec.

Akcja samplingowa „Skarb Rossmann” organizowana jest w 500 salonikach Kolportera na terenie całego kraju. Aby otrzymać katalog wystarczy przyjść do wybranego saloniku i dokonać zakupu dowolnych produktów.