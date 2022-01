Promocja, na zdrowie!

Bake Stixx to delikatne patyczki z pieczywa, które są zdrową alternatywą dla innych przekąsek. Produkowane są na podstawie tradycyjnej, rodzinnej receptury. W ich składzie znajduje się pieczywo, upieczone wyłącznie z naturalnych składników, o niskiej zawartości tłuszczu i soli, a także naturalne przyprawy. To produkt z tzw. czystą etykietą – bez polepszaczy, konserwantów i glutaminianu sodu. Doskonała przekąska do szkoły czy pracy, a dla osób aktywnych źródło dobrego samopoczucia i energii.

– Bake Stixx to produkt, który zaledwie od kilku miesięcy jest w ofercie saloników. Swój debiut miał w październiku 2021 roku. Wówczas zaproponowaliśmy naszym klientom dwa smaki: Bake Stixx Pizza i Bake Stixx Czosnek&Masło. Zostały one bardzo dobrze przyjęte – mówi Monika Jakubiec, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Promocja 2+1 Bake Stixx, która obecnie trwa w salonikach Kolportera ma na celu zapoznanie naszych klientów z nowym smakiem – Bake Stixx Cebula&Śmietana, który jest nowością w naszej ofercie. Do chwili obecnej wydaliśmy około 1200 gratisowych opakowań – informuje Monika Jakubiec.

Promocja trwa do wyczerpania zapasów.