Szybki test na COVID-19 z saloniku Kolportera

– „Chroń siebie i innych” to hasło kampanii społecznej, która od początku pandemii towarzyszy Polakom. Kampanii, w której rządzący nakłaniali do noszenia maseczek, zachowania dystansu pomiędzy sobą, a także testowania się w przypadku objawów chorobowych. Teraz, w trakcie trwania piątej fali pandemii, hasło to nabiera jeszcze większego znaczenia. Wielu naszych klientów, w ostatnim czasie, zadawało nam pytania czy w salonikach Kolportera są dostępne testy wykrywające COVID-19. Postanowiliśmy je wprowadzić do oferty blisko 100 saloników Kolportera, w których zainteresowanie środkami ochronnymi przeciwko koronawirusowi było największe – mówi Patryk Podwysocki z Pionu Handlowego Kolportera.

W salonikach Kolportera dostępny jest test na obecność antygenu SARS-CoV-2 firmy Boson Biotech. Jest to test do szybkiego, jakościowego wykrywania antygenu N białka koronawirusa 2 (SARS-CoV-2) z próbki wymazu z nosa. Odpowiedni dla wszystkich osób, które podejrzewają, że mogły zakazić się SARS-CoV-2 i tych, którzy chcą się sprawdzić przed kontaktem z innymi.

– Eksperci twierdzą, że mutacja Omicron, która obecnie dominuje na świecie, jest najbardziej zakaźną formą koronawirusa. Nie zawsze daje ona charakterystyczne objawy zakażenia, dlatego aby mieć pewność, czy nie jesteśmy chorzy i nie narażamy innych na chorobę, warto zrobić szybki test. Oferowany w naszej sieci test jest łatwy do przeprowadzenia w warunkach domowych i co najważniejsze daje wynik zaledwie po 15 minutach – zdradza Patryk Podwysocki.

W salonikach Kolportera znajdują się także inne środki ochrony przed zakażeniem koronawirusem: maseczki ochronne i żele antybakteryjne.