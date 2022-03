Milionowa karta SIM zarejestrowana w saloniku w Krakowie

Usługa rejestracji kart SIM została wprowadzona w całej sieci Kolportera w październiku 2016 roku. Jej wdrożenie było odpowiedzią na Ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, która z założenia ma pomóc we wzmocnieniu mechanizmów koordynacji działań służb i organów w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Jedną z jej części jest zaostrzenie przepisów dotyczących korzystania z kart SIM i obowiązek ich rejestracji.

– Klienci naszej sieci mają możliwość zakupu startera i rejestracji numeru większości operatorów sieci komórkowych działających na polskim rynku. Mogą wybierać spośród: A2 Mobile, Lyca Mobile, Orange, Play, Polkomtel, T-Mobile i Virgin Mobile. Szczęśliwa, milionowa karta zarejestrowana w naszym punkcie należy do PLAY – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– W ostatnim czasie zauważyliśmy wzrost liczby rejestrowanych kart w salonikach Kolportera. Przyczyniły się do tego liczne promocje, jakie realizujemy w naszej sieci. W ostatnim roku przeprowadziliśmy kilka akcji polegających na wydawaniu rabatów na doładowanie do każdego zakupionego i zarejestrowanego w naszej sieci startera. Obecnie trwa już druga edycja takiej akcji. Klienci, którzy kupią starter Heyah lub

T-Mobile i zarejestrują go w naszym punkcie otrzymują rabat w wysokości 15 zł na zakup doładowania o nominale 30 zł. Promocja trwa do końca marca, a doładowania można wykorzystać do końca kwietnia – mówi Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera. – Jednak największy wzrost jest związany z obecną sytuacją za naszą wschodnią granicą. Wydarzenia ostatnich dwóch tygodni i związany z nimi napływ uchodźców z terenów okupowanej Ukrainy sprawiły, że liczba rejestracji wzrosła lawinowo. Wszystko za sprawą akcji pomocowych realizowanych przez największych operatorów sieci komórkowych: T-Mobile i Polkomtel (Plus), którzy postanowili przekazać część swoich starterów uchodźcom z Ukrainy, którzy trafili do naszego kraju. W salonikach każdy obywatel Ukrainy posiadający paszport lub kartę pobytu może zarejestrować kartę SIM – dodaje R. Szczepaniak.