Smerfna promocja od KINDER Niespodzianki

Zasady akcji są proste. Wystarczy zakupić trzy dowolne produkty marki KINDER Niespodzianka, paragon lub paragony okazać sprzedawcy w wybranym saloniku Kolportera, aby otrzymać jeden z 10 000 smerfnych domków talentów. Smerfny domek talentów to niezwykła przestrzeń do samodzielnego złożenia pełna radości i zabawy! Z zebranych domków rodzice mogą razem z dziećmi stworzyć nawet całą wioskę smerfów i zapełnić ją figurkami z KINDER Niespodzianki. To nie jedyna atrakcja dla dziecka. Zespół KINDER Niespodzianki stworzył także zestaw kart smerfnych talentów, które zostały dołączone do domków. Są one również dostępne do pobrania na stronie https://www.kinder.com/pl/pl/xp/smerfny-domek-talentow/. Można na niej znaleźć także pełną informację o akcji i jej regulamin.

– Akcja konsumencka marki KINDER Niespodzianka „Smerfny domek talentów” to kolejny program konsumencki realizowany przez Ferrero we współpracy z Kolporterem. Jesienią ubiegłego roku klienci saloników Kolportera mogli odbierać fantastyczne FUN-PAKI, czyli zestawy 14 gier i zabaw edukacyjnych dla całej rodziny. Wśród nich znajdowała się diorama prezentująca świat zwierząt Ameryki Północnej, gra planszowa, papierowe zabawki do wspólnego złożenia, opaski z wizerunkami wybranych zwierząt czy książeczka „Magic Book”. Przygotowane przez KINDER Niespodziankę zestawy cieszyły się dużą popularnością – mówi Aleksandra Patek, koordynator ds. promocji i reklamy w Dziale Marketingu Kolportera.

Kolporter od blisko 30 lat oferuje usługę redempcji i kompleksowo zajmuje się jej przeprowadzeniem. – W sumie na koncie mamy blisko 200 przeprowadzonych akcji, a ilość wydanych w salonikach nagród zbliża się do 13 milionów. Coraz więcej firm dostrzega naszą sieć saloników, jako kanał dystrybucji nagród w różnych akcjach lojalnościowych, reklamowych i promocyjnych, a współpracujące z nami podmioty doceniają tę usługę. Cieszy nas, że jest ona pozytywnie oceniana. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu, że kompleksowo zajmujemy się przeprowadzeniem każdej akcji – od konfekcjonowania nagród, przez transport ich do punktów, po wydanie klientowi. Naszym atutem jest centralny system informatyczny, który pozwala nam na bieżąco kontrolować stany magazynowe nagród w punktach – salonikach w całej Polsce, a dzięki własnemu zapleczu magazynowemu i skutecznej logistyce jesteśmy w stanie zapewnić płynność dostaw nagród do punktów – dodaje A.Patek.