Gaming ma się dobrze

Jako „produkty gamingowe” określane są różnego rodzaju gry, ale także doładowania, kody i karty wykorzystywane przez graczy, a także osoby będące aktywnymi internautami. Pierwsze tego typu produkty Kolporter zaczął wprowadzać do swojej oferty w 2015 r. Dziś stanowią osobną kategorię, która cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród młodych klientów.

W I kwartale br. najlepiej sprzedawały się – wykorzystywane nie tylko przez graczy – karty Paysafecard. Od stycznia do końca marca 2022 r. karty o różnych nominałach kupiło w salonikach blisko 48 tysięcy osób. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również karty Google Play, doładowania do platformy z grami Steam, doładowania do konsol Xbox i Playstation.

– Gaming to bardzo dynamiczna kategoria, która praktycznie cały czas ewoluuje i stale się rozwija. Od nas, dystrybutorów i sprzedawców, wymaga szczególnej uwagi – musimy na bieżąco analizować zmieniające się trendy, nowości, a przede wszystkim oczekiwania klientów – mówi Dariusz Sandecki, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Liczymy na to, że w drugim kwartale br. sprzedaż produktów gamingowych wzrośnie. Analizując od lat rynek widzimy, że liczba sprzedanych gier, kodów, doładowań i kart wykorzystywanych do gier wzrasta przed Dniem Dziecka i tuż po nim. Wielu rodziców starszych dzieci decyduje się na taki prezent, a i młodzi ludzie, którzy z okazji swojego święta dostali pieniądze przeznacza je na zakup produktów gamingowych – zdradza Dariusz Sandecki.

W ostatnich latach Polacy chętniej korzystali także z aplikacji, platform, e-sklepów. Niesamowity wpływ na rozwój e-handlu miała pandemia koronawirusa. Liczne obostrzenia sprawiły, że więcej ludzi zaczęło kupować w internecie i doceniać wygodę tej formy zakupów. Obecnie to codzienność dla wielu klientów. Biorąc pod uwagę oczekiwania tych klientów, w sieci saloników Kolportera znajdują się także karty podarunkowe do różnych platform sprzedażowych i e-sklepów. Klienci saloników Kolportera mogą nabyć karty o różnych nominałach do drogerii Douglas, salonu z biżuterią YES, firmowego sklepu NIKE, a także sklepów Zalando i TK Max czy platformy sprzedażowej Allegro. W salonikach dostępne są także doładowania do serwisów streamingowych z muzyką (Spotify) i filmami (Netflix, CDA) – dodaje Dariusz Sandecki.