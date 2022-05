Wielka promocja na Dzień Dziecka

Oferta na zabawki w sieci Kolportera jest bardzo różnorodna i różni się między salonikami. Najmłodsi znajdą w niej, m.in. gry, puzzle, lalki, zabawki interaktywne, popularne produkty sensoryczne, jak Pop It! Czy gniotki, kolorowe kubeczki, bańki, zabawki do kąpieli, pluszowe maskotki, piłki, różnego rodzaju figurki znanych i lubianych przez dzieci bohaterów kreskówek, a także biżuterię dla dziewczynek. Dostępne są także zestawy kreatywne, np. z popularnymi slime’ami czy plasteliną. Promocją objęte są również niektóre słodycze dedykowane dzieciom, np. gumy do żucia, lizaki, cukierki czy ciasteczka maślane w formie postaci z bajek. Wśród promocyjnych produktów znajdują się też takie, które mogą być świetnym prezentem dla dorosłych, np. karty do gry.

– Pomimo tego, że promocja została wprowadzona zaledwie kilka dni temu już widzimy, że największym zainteresowaniem wśród produktów dla dzieci cieszą się rurki sensoryczne, poprawiające koncentrację i rozładowujące stres – Fidget Pop Tubes Glow. Na drugiej pozycji są breloki pluszowe z postacią z bardzo popularnej bajki „Psi Patrol”, a na trzeciej modne zabawki sensoryczne Pop It! – zdradza Aneta Bednarczyk, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Hitem sprzedażowym są jednak karty do gry, a szczególnie talia zaprojektowana z myślą o starszych graczach. Tak, jak w tradycyjnej wersji, karty zdobią charakterystyczne liście dębu. Karty te posiadają duże czytelne oznaczenia liczbowo-literowe – dodaje Aneta Bednarczyk.

Zabawki są jednym z produktów znajdujących się na stałe w ofercie sieci Kolportera. Poza nimi w salonikach można znaleźć także inne produkty dedykowane najmłodszym klientom. – Dzieci, poza zabawkami, w punktach naszej sieci znajdą także różnego rodzaju czasopisma, kolorowanki, a także książeczki edukacyjne. Ułożone są one na niższych półkach, na wysokości oczu dziecka. Wszystkie tytuły są bardzo kolorowe i przykuwają wzrok małego klienta. Do wielu tytułów dołączone są atrakcyjne dodatki – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – W ofercie saloników coś dla siebie znajdzie także młodzież. Oprócz gier, kart, puzzli, które przeznaczone są dla całych rodzin, znajdą czasopisma dedykowane nastolatkom, krzyżówki i łamigłówki, a także szeroką ofertę gamingową: doładowania do konsol, konkretnych gier i platform gamingowych, jak również kary przedpłacone Paysafecard i Google Play – dodaje D. Materek.