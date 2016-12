Mikołajowe prezenty od Fundacji Pomóżmy Marzeniom

Ponad 180 mikołajkowych paczek rozdała wczoraj Fundacja Pomóżmy Marzeniom.



Wolontariusze – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz pracownicy firm Kolporter i BC&O – odwiedziły wszystkie oddziały Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego Kielcach oraz Oddział Dziecięcy Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.



– Dla tego momentu warto żyć. To bezcenne i nigdy nie ma się dość – zgodnie mówią Kasia i Justyna, uczennice trzeciej klasy w liceum. – To już piąty raz kiedy razem z Fundacją obdarowujemy dzieci i muszę przyznać, że czekamy na ten dzień chyba z jeszcze większą niecierpliwością niż dzieci – mówi Kasia. – Naszym zadaniem jest pomoc w rozniesieniu paczek w szpitalach. Dzieci tam znajdujące się często są smutne. Jednak rzadko się zdarza, aby nie odwzajemniły naszego uśmiechu, gdy wręczamy im prezenty. Te chwile są bezcenne – mówi Justyna.



Fundacja stara się w tym dniu dotrzeć do jak największej liczby dzieci. – Oprócz paczek przeznaczonych dla dzieci chorych, które aktualnie przebywają w placówkach na terenie Kielc, przygotowaliśmy także podarunki dla do podopiecznych Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk”, Świetlicy „Plus”, a także podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą z Rabki. Oczywiście nie zapomnieliśmy też o dzieciach z biednych rodzin. Blisko setka małych mieszkańców gminy Zagnańsk wybrała się do kina na film „Vaiana. Skarb oceanu” – mówi prezes Fundacji, Jacek Dulnik.