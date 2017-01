Nowe tytuły w ofercie dystrybucyjnej Kolportera w 2016 r.

W 2016 r. w ofercie dystrybucyjnej Kolportera pojawiło się blisko 300 różnego rodzaju wydawnictw, w tym około 70 czasopism. To znacznie więcej niż w poprzednim roku.

– Widzimy wyraźnie tendencję wzrostową jeśli chodzi o ilość różnego rodzaju wydawnictw, które trafiają do naszej dystrybucji. W porównaniu do 2015 r. ilość nowych tytułów wzrosła o ok. 70 procent. Wydawcy bardzo dobrze odczytują zmieniające się potrzeby i zainteresowania czytelników i stale dostosowują swoją ofertę do ich preferencji. Mowa oczywiście nie tylko o czasopismach czy gazetach, ale także wydawnictwach kolekcjonerskich, książkowych, okolicznościowych. Rynek prasowy uległ pod tym względem znaczącym zmianom – dziś wydawcy nie koncentrują się wyłącznie na typowo prasowym segmencie, ale poszerzają swoje porfolio o zupełnie nowe propozycje – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Największą grupę nowości wydawniczych 2016 stanowiły wydawnictwa do zbierania naklejek i kart – na rynku ukazało się 80 różnych produktów wchodzących w skład kolekcji tematycznych. Liderami w tym segmencie są produkty należące do kolekcji piłkarskich. W 2016 r. na rynku pojawiły się także nowe kolekcje książkowe – m. in. ABC. Klasyka polska”, „Anatomia zbrodni”, „Bestsellery Fantasy Trudi Canavan”, „Bestsellery kryminalne Charlotte Link”, „Światy równoległe. Fantastyczna kolekcja”, czy „Kanon literatury dziecięcej”. W sumie wydawcy – głównie Edipresse Polska i Ringier Axel Springier – wprowadzili na rynek 26 kolekcji książkowych.

– Kolekcje książkowe to już stała pozycja w nowościach wydawniczych, co roku wydawcy przygotowują naprawdę interesujące tytuły, wydane w atrakcyjnej formie. Są lubiane i cenione przez czytelników. Podobnie jak pozostałe kolekcje – tzw. partworkowe, czyli składające się z ograniczonej liczby wydań, z których każde zawiera jeden element kolekcji lub kolekcje typu „build-up”, w których każdy magazyn zawiera część modelu do samodzielnego złożenia – mówi Dariusz Materek. W 2016 roku do czytelników-modelarzy trafiły m. in. „Fiat 126p” (wydawnictwo DeAgostini) i „Messerschmitt” (wydawnictwo Eaglemoss). Natomiast wśród pań bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja „Simple Stylish. Robótki na drutach” (DeAgostini), zawierająca w kolejnych numerach motki włóczki w różnych kolorach. Na rynku debiutował również nowy wydawca kolekcji – wydawnictwo Cobi, które wprowadziło dwie kolekcje z klockami „cobi” – „Samoloty II Wojny Światowej” i „Bitwa o Berlin”.

W grupie nowych czasopism, które pojawiły się na rynku w 2016 r. aż trzy o tematyce wspomnieniowo-nostalgicznej: miesięczniki „Nostalgia” (Bauer) i „Wspomnień czar” (Burda) oraz dwumiesięcznik „Z dawnych lat” (Edipresse). Te tytuły cieszą się sporym zainteresowaniem starszych czytelników. Do tej grupy skierowane są również nowe periodyki o tematyce religijnej – miesięcznik „Ludzie i Wiara” oraz dwumiesięcznik „Dobry Tydzień Wydanie Specjalne”, z podtytułem „Cuda i Objawienia”, który z początkiem 2017 r. został przekształcony w miesięcznik. Wydawcą obu tytułów jest Wydawnictwo Bauer.

W 2016 r. na rynek trafiło również sporo nowych poradników (20), czasopism dla pań (10) oraz czasopism społeczno-politycznych (4) i hobbystycznych (4). Pod koniec roku, po trzech latach nieobecności, powrócił „Przekrój” – na razie jako kwartalnik, wydawany przez Tomasza Niewiadomskiego.