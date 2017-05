Słuchawki Kinder w salonikach Kolportera

Słuchawki można odbierać do 14 lipca br. w 500 salonikach Kolportera zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na fanów bajki czeka 40 tysięcy nagród. Zasady otrzymania jednej z nich są proste. Wystarczy zebrać opakowania po produktach Kinder objętych promocją i przynieść je do wybranego saloniku prasowego. Każdy klient, który przyniesie 15 opakowań otrzyma małe słuchawki, większe wydawane są na podstawie 25 opakowań.

W promocji biorą udział opakowania po produktach: Kinder Mleczna Kanapka, Kinder Maxi King, Kinder Pingui Choco, Kinder Pingui Cocco, Kinder Pingui Caramel, zawierające informacje o promocji i wizerunki postaci z filmu „Gru, Dru i Minionki”.

– Akcja „Kinder® 40 tys. nagród do słuchania” to kolejny przykład redempcji, czyli systemowego wydawania nagród, organizowanego w naszej sieci. Cieszy nas fakt, że coraz więcej firm dostrzega naszą sieć jako kanał dystrybucji nagród w różnych programach konsumenckich. Od ponad 20 lat oferujemy taką usługę i kompleksowo zajmujemy się jej przeprowadzeniem. W sumie na koncie mamy już ponad 150 akcji, a ilość wydanych w naszych salonikach nagród to ponad 7,3 miliona. Obecnie w naszej sieci przeprowadzane są równolegle dwie ogólnopolskie akcje konsumenckie – „Kinder® 40 tys. nagród do słuchania” i „Bilety do JuraParków” – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.