Kolporter podsumował pierwszy kwartał w swojej sieci

Poza tradycyjnym, wiodącym asortymentem klienci saloników prasowych chętnie kupowali także słone i słodkie przekąski, doładowania, napoje i… zapalniczki. Zainteresowaniem cieszyły się również artykuły tytoniowe i papiernicze.

Najpopularniejszą usługą, z której korzystają klienci saloników jest płatność rachunków. – Możliwość regulowania opłat w naszych punktach wprowadziliśmy w 2006 roku. Klienci przyzwyczaili się już do tego, że w saloniku mogą opłacić dowolny rachunek, ilość tego typu transakcji rośnie z roku na rok – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Nową tendencją, która jest wyraźnie widoczna w naszych analizach jest szybko rosnąca popularność nowoczesnych produktów, wprowadzonych do naszej oferty stosunkowo niedawno. To m.in. doładowania do gier, karty przedpłacone Paysafecard, e-bilety czy karty podarunkowe. Zarówno pod względem ilości sprzedanych produktów tego typu, jak i uzyskanego obrotu zaczynają być coraz bardziej znaczącym asortymentem. Przewidujemy, że w przyszłości ta tendencja będzie jeszcze wyraźniej widoczna – dodaje Dariusz Materek.

10 najczęściej kupowanych produktów i usług w salonikach prasowych Kolportera w I kwartale 2017 r. (pod względem ilości transakcji):