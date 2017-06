Rekordowa promocja w salonikach Kolportera

Blisko 11 tysięcy osób skorzystało z trwającego w salonikach i salonach prasowych Kolportera programu konsumenckiego, w którym za zakup trzech napojów z koncernu PepsiCo każdy klient otrzymuje bilety do jednego z trzech JuraParków. Promocja trwa do 30 czerwca.

– Po sukcesie ubiegłorocznej akcji postanowiliśmy przeprowadzić podobną także i w tym roku. Promocja nadal trwa, a my wydaliśmy już blisko 11 tysięcy kodów uprawniających do odbioru biletów do jednego z trzech JuraParków. Dzięki akcji ponad 22 tysiące osób może zwiedzić krainę dinozaurów. Skąd ta liczba? Bowiem w zależności od JuraParku za jeden kod otrzymuje się bilety dla dwóch, a nawet trzech osób – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Zainteresowanie akcją jest bardzo duże. Nasi klienci, którzy skorzystali z niej w ubiegłym roku chętnie biorą udział w kolejnej edycji. Chwalą sobie to, że jeden kod uprawnia do odbioru biletów dla osoby dorosłej i dziecka. Jeszcze więcej pozytywnych głosów dotyczy terminu ważności biletów. W tegorocznej akcji bilety są ważne od 1 maja do 30 września 2017 roku – mówi Urszula Łukowiec, starszy specjalista Działu Marketingu Kolportera.

Przypomnijmy jakie są zasady tegorocznej promocji i co czeka osoby, które z niej skorzystają.

Klienci, którzy kupią trzy napoje – Pepsi, Mirinda, 7Up lub Mountain Dew – o pojemności 0,5l i zachowają paragon, otrzymają bilet do jednego z trzech JuraParków. Wartość każdego biletu to ok. 70 zł, a JuraParki w Bałtowie, Krasiejowie i Solcu Kujawskim oferują szereg atrakcji – nie tylko dla najmłodszych.

Malowniczo położony Bałtowski Kompleks Turystyczny to największy obiekt rozrywkowy w Polsce i wizytówka województwa świętokrzyskiego. Otrzymany w ramach promocji bilet pozwoli jednej osobie dorosłej i jednemu dziecku do 16 lat stanąć oko w oko z ponad 100 naturalnej wielkości modelami dinozaurów, a w Prehistorycznym Oceanarium z ogromnymi gadami zamieszkującymi niegdyś podwodne głębiny. Oprócz tego bilet upoważnia do zwiedzania Muzeum Jurajskiego, Gondwany, Żydowskiego Jaru, nieograniczonych zabaw na placu zabaw oraz otwiera wrota do uwielbianej przez dzieci Wioski Czarownic Sabatówka.

W Solcu Kujawskim oprócz dinozaurów na zwiedzających czekają ogromne owady. Makiety z nimi znajdują się w Parku Owadów. Ścieżka dydaktyczna JuraParku prowadzi także przez Muzeum Ziemi, Ogród Zimowy i Ogród Botaniczny, w którym obok roślin rodzimych podziwiać można „żywe skamieniałości”, a także rośliny niespotykane na co dzień w naszym kraju. Otrzymany w ramach promocji bilet, pozwoli dwóm osobom dorosłym i jednemu dziecku do 16 lat, korzystać do woli z urządzeń Parku Rozrywki.

Pasjonującą podróż do świata sprzed milionów lat zapewnia też JuraPark w Krasiejowie koło Opola. Otrzymany w ramach promocji bilet pozwoli jednej osobie dorosłej i jednemu dziecku do 16 lat zobaczyć ponad 200 modeli prawie 70 gatunków mezozoicznych gadów i płazów, a dzięki Kapsule Czasu przemierzającej 300-metrowy tunel udać się w podróż przez miliardy lat istnienia Wszechświata. Bilet upoważnia także do zwiedzania Prehistorycznego Oceanarium, Pawilonu Paleontologicznego i Plaży Jurajskiej, udziału w pokazie filmu w Kinie Emocji 5D oraz korzystania z placu zabaw i Parku Rozrywki.

Dzieci do lat 4 (urodzone nie wcześniej niż w 2013 roku) korzystają bezpłatnie ze wszystkich atrakcji dostępnych w ramach promocji w poszczególnym JuraParku.