Kolporter dostarcza prasę do sezonowych punktów sprzedaży

O około 270 sezonowych punktów sprzedaży zwiększyła się tego lata sieć odbiorców prasy, korzystających z oferty Kolportera.

Spółka co roku przez kilka miesięcy dostarcza prasę do kiosków, saloników i małych sklepów, które działają wyłącznie sezonowo. Tego typu punkty sprzedaży uruchamiane są głównie w pasie nadmorskim, tylko na czas letnich wakacji.

– Okres wakacyjny dla tych punktów jest dość płynny, w niektórych miejscowościach sezonowa sprzedaż rozpoczyna się w maju, a kończy pod koniec września. Wszystko zależy od pogody – mówi Michał Zbytek, dyrektor Pionu Sprzedaży w Departamencie Dystrybucji Prasy Kolportera. – Oczywiście, ładna pogoda jest korzystna zarówno dla sprzedawców, jak i dla nas, bo wtedy sezonowa sprzedaż trwa dłużej.

Średnio podczas letniego sezonu urlopowego sprzedaż prasy w nadmorskim pasie wzrasta o ok. 100 proc., a w przypadku niektórych punktów sprzedaży nawet o kilkaset procent. Wymaga to zagwarantowania dostawy odpowiednich nakładów. – Wzrost liczby obsługiwanych w okresie letnim punktów, jak i ilości prasy dostarczanej do punktów wymaga zapewnienia dodatkowego transportu na trasach kolportażowych. Ze względu na wysoką, okresową dynamikę przyrostu sprzedaży u klientów konieczne jest także ścisłe monitorowanie poziomu dostaw do punktów sprzedaży – mówi Jarosław Jagiełło, dyrektor Oddziału Kolportera w Gdańsku.

– W sytuacji, gdy otrzymujemy informację, że w konkretnym punkcie zabrakło jakiegoś tytułu, pozyskujemy dodatkowe egzemplarze od wydawców lub przesuwamy część nakładu z oddziałów notujących zmniejszenie sprzedaży w okresie letnim – informuje Mariusz Parobiec, menadżer z Pionu Sprzedaży Kolportera.

W letnich miesiącach większym niż zazwyczaj zainteresowaniem cieszą się wybrane tytuły zagraniczne. Szczególnie na Pomorzu Zachodnim, odwiedzanym chętnie przez turystów zza naszej zachodniej granicy. Przede wszystkim wielokrotnie wzrasta sprzedaż niemieckiego tabloidu „Bild”. Innymi popularnymi tytułami są „Der Spiegel”, „Die Aktuelle”, „Frau Aktuell”, „Frau mit Herz”, „Bild der Frau”. Dostawę tych tytułów również zapewnia Kolporter.

Poza rejonami nadmorskimi sezonowe punkty sprzedaży uruchamiane są także na Mazurach, głównie na Szlaku Wielkich Jezior. W tym roku Kolporter dostarcza prasę do ok. 20 tego typu punktów w tym rejonie.