Kolporter rozwija ofertę dla miłośników gier

Kolporter poszerzył w swojej sieci ofertę produktów dla miłośników gier i wprowadza doładowania do platformy Origin.

Origin to internetowe centrum dystrybucji jednego z największych na świecie producentów gier – firmy Electronic Arts. Na tej platformie, będącej jednocześnie sklepem z grami w wersji cyfrowej, użytkownicy mogą znaleźć m.in. takie hity jak „Battlefield”, „FIFA”, „Need for Speed”, „Star Wars” czy „Sims”. Na całym świecie z platformy korzysta ok. 50 mln graczy.

W salonikach Kolportera dostępne są doładowania do Origin w czterech nominałach – 50, 60, 100 i 120 zł. Dzięki nim gracze mogą doładowywać swoje konta na platformie i kupować wybrane tytuły.

Doładowania Origin to kolejny produkt w sieci Kolportera, przeznaczony specjalnie dla miłośników gier. W salonikach od połowy maja są także dostępne doładowania do platformy Steam – najpopularniejszego na świecie serwisu cyfrowej dystrybucji gier, z ofertą ponad 6 tys. tytułów. W punktach sprzedaży Kolportera można kupować doładowania do Steam w czterech nominałach: 22 zł (równowartość 5 euro), 44 zł (równowartość 10 euro), 88 zł (równowartość 20 euro) i 110 zł (równowartość 25 euro).

Oprócz tego gracze mogą kupować doładowania do Battle.net – platformy do gry wieloosobowej firmy Blizzard Entertainment, producenta takich hitów jak m.in. „World of Warcraft”, „StarCraft” czy „Diablo”.

– Popularność szeroko rozumianych produktów gamingowych zdecydowanie rośnie, staramy się więc aby nasza oferta dla graczy była maksymalnie szeroka. Poza doładowaniami do platform cyfrowej dystrybucji gier wprowadzamy też produkty związane z poszczególnymi tytułami – np. doładowania do gry „League of Legends”. W ofercie naszych saloników mamy również doładowania do konsol Xbox i Playstation, czy wykorzystywane również przez graczy karty przedpłacone Paysafecard i Google Play – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Zainteresowanie tą częścią naszej oferty jest spore, rynek szeroko rozumianych gier komputerowych ma imponującą dynamikę rozwoju. Na pewno będziemy starali się wprowadzać kolejne produkty, poszukiwane i wykorzystywane przez graczy.