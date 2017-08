Kolporter wzbogacił swoją ofertę dystrybucyjną

W pierwszym półroczu 2017 roku oferta dystrybucyjna Kolportera wzbogaciła się o blisko 140 nowych tytułów – tygodników, dwutygodników, miesięczników, roczników, wydawnictw jednorazowych i okazjonalnych.

– Pierwszy kwartał br. zamknęliśmy z blisko 50 nowymi tytułami w ofercie. Drugi kwartał przyniósł ponad 80 nowości na rynku prasowym. Łącznie w pierwszym półroczu nasza oferta poszerzyła się o 138 nowych pozycji – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Najwięcej ukazało się różnego rodzaju wydawnictw i produktów kolekcjonerskich. Wśród 37 pozycji znalazły się m.in. albumy, saszetki z naklejkami czy puszki z kartami. Pod względem ilości nowych tytułów na drugim miejscu znalazły się czasopisma kolekcjonerskie (23), a na trzecim pisma skierowane do dzieci (14). Na rynku pojawiło się także 11 nowych czasopism dla pań i tyle samo tytułów o tematyce zdrowia i medycyny. Pod względem częstotliwości dominowały roczniki (28), dwumiesięczniki (19) i wydania jednorazowe (18).

Największą grupę stanowiły wydania kolekcjonerskie i czasopisma skierowane dla najmłodszych czytelników. Znalazły się wśród nich zarówno kolekcje książek, kart, naklejek, czy modeli do samodzielnego składania, jak i czasopisma, bajki, malowanki i specjalne wydawnictwa edukacyjne. Do najmłodszych były skierowane m.in. pismo „Masza i niedźwiedź” (Egmont), „Lego Batman” (Media Service Zawada), „Smerfy” (Edipresse Polska), kolekcje książek z figurkami „Przyjaciele na safari” (Eaglemoss), kolekcje naklejek i kart wydawnictw Burda i Panini, serie „Twoje bajki”, „Twoje zabawy” i „Twoje malowanki” od Edipresse Polska. Na rynek trafiły też m.in. wydawnictwo okazjonalne dla dzieci przystępujących do komunii – „Pierwsza Komunia Święta” i „Biblia dla dzieci” (Ringier Axel Springer). Dla nieco starszych wydawnictwo DeAgostini przygotowało kolekcję „Czołg T-72”, umożliwiającą budowę sterowanego radiem modelu, a wydawnictwo Eaglemoss w piśmie „Kolejka elektryczna” zachęcało swoich czytelników do budowy makiety kolejki elektrycznej.

Czytelnicy chętnie sięgali również po kolekcje książkowe, przygotowywane przez wydawców – m.in. thrillery prawnicze Johna Grishama wydane w serii „W świetle prawa” (Ringier Axel Springer), kryminały Aleksandry Marininy wydane w ramach kolekcji „Seria z pistoletem” (Edipresse Polska) czy cykl szokujących autobiografii „Dramaty kobiet. Prawdziwe historie” (Edipresse Polska). Zainteresowaniem cieszyły się także kolekcje książek polskich autorów – „Powieści dla kobiet”, w której znalazły się książki Moniki Szwai i „Śladami zbrodni” z kryminałami Remigiusza Mroza.

W pierwszej połowie 2017 r. rynek prasowy wzbogacił się także o nowe magazyny poradnikowe (7) i wydawnictwa poświęcone kulinariom (6) oraz sprawom społeczno-politycznym (6). Największą ilością nowych tytułów wzbogaciła się kategoria pism o tematyce zdrowia i medycyny (11). Aż 8 z nich jest poświęcone metodom niekonwencjonalnym i ziołolecznictwu.

– Zmieniające się upodobania i potrzeby czytelnicze znacząco wpływają na rynek prasowy. Wydawcy bacznie obserwują trendy i elastycznie dostosowują swoją ofertę. Nowe tytuły powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelników, którzy są bardziej wymagający niż jeszcze kilka lat temu. Czasopisma są doskonale dopasowane do danej grupy odbiorców – pod względem zawartości merytorycznej, szaty graficznej, częstotliwości ukazywania się i oczywiście ceny. Dzięki takim działaniom wydawców nasza oferta wzbogaciła się o wiele tytułów skierowanych do konkretnego czytelnika, co przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.