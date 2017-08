Kolporter z certyfikatem „Życzliwa Firma”

Polski Program Jakości Obsługi od 10 lat pomaga konsumentom wybierać firmy, które troszczą się o jakość obsługi klienta. Laureaci wyłaniani są na podstawie analizy opinii na temat firmy, opublikowanych przez realnych klientów w portalu jakoscobslugi.pl, a także na podstawie badań prowadzonych metodą „tajemniczego klienta”. Ocenie podlegają tylko firmy, które aktywnie uczestniczą w dialogu z konsumentami oraz są zainteresowane podnoszeniem standardów obsługi.

Raz w roku głosy konsumenckie są podsumowywane i na ich podstawie wyliczany jest ogólnopolski wskaźnik jakości obsługi i wskaźnik dla poszczególnych branż. W wyniku podsumowania nagradzane są firmy, które pozytywnie wyróżniają się na tle swojej branży.

– Od ponad 27 lat dbamy o jakość obsługi naszych klientów i świadczonych przez nas usług. Cieszy nas to, że konsumenci darzą nas zaufaniem i wysoko oceniają naszą działalność. To wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że Polacy stają się coraz bardziej wymagającymi klientami i sprostać ich oczekiwaniom nie jest łatwo. Staramy się by nasze punkty były na „wyciągnięcie ręki”, a zakupy w nich odbywały się w komfortowych warunkach, przy miłej i kompetentnej obsłudze. To wyróżnienie z jednej strony dowodzi tego, że nasze działania i ustawiczne podnoszenie poprzeczki w standardach obsługi są doceniane przez naszych klientów. Z drugiej zaś strony jest dla nas motywacją do dalszej pracy i podnoszenia jakości obsługi – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.