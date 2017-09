Kolporter liderem dostawców prasy do stacji paliw

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, w I półroczu 2017 roku w Polsce znajdowały się 3894 stacje paliw, należących do polskich i zagranicznych koncernów naftowych, a także sieci sklepowych. Kolporter dostarcza prasę aż do 2490 z nich.

– Rynek naftowy w Polsce zmienia się. Coraz więcej właścicieli stacji paliw zauważa korzyści z posiadania w ofercie prasy. Na przestrzeni dwóch lat ilość stacji, obsługiwanych przez Kolportera wzrosła o 54 punkty. W 2015 roku Kolporter dostarczał prasę do 2436 stacji, w 2016 roku już do 2485, a obecnie prasę dowozimy do 2490 punktów – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Aż o 13 nowych punktów, w porównaniu z 2015 rokiem, poszerzyła się sieć dystrybucyjna obsługiwana przez Oddział Warszawski Kolportera. Siedem stacji dołączyło do sieci Oddziału Zielonogórskiego, 6 do Oddziału Gdańskiego, a po 5 do Oddziału Kieleckiego, Łódzkiego i Opolskiego. Wzrost o 3 stacje odnotowano w Oddziale Białostockim, Koszalińskim i Szczecińskim. Najmniejszym przyrostem cieszą się Oddział Wrocławski – 2 stacje, Oddział Olsztyński i Poznański – po 1 punkcie.

– Zmiany na rynku naftowym wpływają nie tylko na wielkość, ale i wizerunek naszej sieci kolportażowej. Cały czas rozwijamy naszą ofertę w tym segmencie. To bardzo interesujący kanał dystrybucji prasy. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na preferencje zakupowe to na stacjach paliw klienci najczęściej kupują czasopisma kobiece. Na drugim miejscu są tytuły społeczno-polityczne, a na trzecim – prasa motoryzacyjna – mówi Dariusz Materek.