Gra Eurojackpot dostępna w Kolporterze

Eurojackpot to gra, która powstała w 2012 r. Do tej pory można było w nią zagrać w jednym z 17 krajów europejskich. Jednakże od 9 września 2017 r., o niewyobrażalnie wysokie wygrane można zagrać także w Polsce.

Główna wygrana to nawet 90 000 000 euro, czyli około 375 000 000 złotych! Gwarantowana pula na wygrane I stopnia w każdym losowaniu to aż 10 000 000 euro (ponad 41 000 000 złotych).

Aby spróbować szczęścia w Eurojackpot, należy wytypować 5 z 50 liczb oraz 2 liczby z 10. Można skreślić je samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. W grze występuje 12 stopni wygranych – najwięcej spośród wszystkich gier LOTTO. Wygrane równe i wyższe niż 10 000 000 euro wypłacane są w euro, a na życzenie gracza w złotówkach.

– Zakłady Eurojackpot można nabyć w naszej sieci od 9 września. Praktycznie od pierwszego dnia gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Klienci saloników dopytują o nią. Wielu z nich jest stałymi nabywcami produktów marki LOTTO, nie tylko gier liczbowych, ale także różnego rodzaju zdrapek. W naszych salonikach klienci mają do wyboru produkty w cenie od 1,25 zł do 12,50 za zakład, w których mogą wygrać od kilkuset tysięcy, a teraz nawet do kilkuset milionów złotych w Eurojackpot – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

15 września odbyło się pierwsze losowanie Eurojackpot, z udziałem graczy z Polski. Padły w nim dwie główne wygrane – obie w Niemczech. W Polsce odnotowano aż siedem wygranych czwartego stopnia, w wysokości ponad 111 tys. złotych.

– Jednym ze szczęśliwie wygranych w pierwszym losowaniu jest klient naszego saloniku prasowego w Sierpcu. Liczymy na to, że wygrana akurat w naszej kolekturze przyciągnie klientów i zainteresowanie grą jeszcze bardziej wzrośnie – dodaje rzecznik Kolportera.