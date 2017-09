Deski Winiary znowu w salonikach Kolportera

Do 19 listopada br. w 350 salonikach Kolportera można odbierać deski do krojenia sygnowane logo Winiary. Warunkiem otrzymania deski jest okazanie dowodu zakupu (z dowolnego sklepu) produktów marki Winiary na kwotę minimum 10 złotych. Promocją objęte są wyłącznie paragony za zakupy dokonane w terminie od 18 września do 19 listopada 2017 r. Jesienna kolekcja desek Winiary składa się z trzech produktów, każdy o innym wzorze i napisie. A wśród nich znajdują się deski: „Gotuj pełną parą”, „Rozgrzej podniebienia” lub „Daj wycisk”.

– To już kolejna akcja organizowana wspólnie z marką Winiary. Poprzednia, realizowana wiosną, cieszyła się bardzo dużą popularnością. Akcja ta jest przykładem redempcji, czyli systemowego wydawania nagród, organizowanego w naszej sieci od ponad 20 lat. Łącznie na koncie mamy ponad 160 kompleksowo przeprowadzonych akcji, a ilość wydanych w naszych salonikach nagród przekroczyła już 7,5 miliona. To dowód na to, że sieć saloników Kolportera coraz częściej postrzegana jest przez organizatorów programów konsumenckich jako idealny kanał dystrybucji nagród – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.