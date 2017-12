Strefa książki w salonikach Kolportera

Książki są od dawna nieodłączną częścią oferty Kolportera. Przez lata były dostępne głównie jako dodatki do czasopism. Sześć lat temu zarząd firmy zdecydował o wprowadzeniu ich do stałej oferty wybranych saloników prasowych. Początkowo półki z bestsellerami pojawiły się w 85 punktach, a z czasem sieć saloników z książkowym TOP 12 powiększyła się do blisko 300. Obecnie sprzedaż książek odbywa się w całej sieci saloników Kolportera, a w 450 z nich stworzona została specjalna „Strefa książki”.

– Koncepcja „Strefy książki” jako wyodrębnionej części saloniku prasowego powstała w 2016 roku. Była to nasza odpowiedź na potrzeby rynku. Wprowadzając w 2011 roku do naszych punktów ofertę 12 największych literackich bestselerów nie spodziewaliśmy się, że oferta książkowa aż tak dobrze przyjmie się w naszych punktach. W tamtym czasie z ulic polskich miast znikło bardzo dużo małych księgarń i sklepików posiadających w ofercie książki. Była to dla nas szansa na wypełnienie pojawiającej się luki i pozyskanie klientów, którzy interesują się książkami, szukają atrakcyjnych i wartościowych tytułów, a cenią sobie wygodę zakupów. Książki idealnie wpisały się w ofertę saloników, a ilość saloników z TOP 12 z dnia na dzień powiększała się. Analiza rynku książki i sprzedaży tego asortymentu w naszej sieci, w kolejnych latach, sprawiła, że powstała koncepcja utworzenia „Strefy książki” – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

W całej sieci saloników Kolportera każdy miłośnik książek znajdzie coś dla siebie. Na młodszych czytelników czekają tytuły dziecięce, edukacyjne, przygodowe i młodzieżowe. Kobiety najczęściej sięgają po romanse, historie oparte na faktach, książki kulinarne i poradniki. Mężczyźni na półkach znajdą książki związane ze sportem, motoryzacją i techniką. Na miłośników mocnych wrażeń czekają powieści sensacyjne i horrory. Książki dla siebie znajdą także osoby lubiące szperać w meandrach przeszłości i odkrywać historię. W salonikach nie brakuje także map i przewodników turystycznych.

– Książki dostępne w naszej sieci zostały podzielone na 6 kategorii. Nasi klienci najchętniej kupują tytuły dziecięce, edukacyjne i młodzieżowe (42%). Na drugim miejscu w rankingu sprzedaży (35%) znajdują się książki z kategorii „literatura, romans, sensacja”, a podium zamykają poradniki, książki kulinarne, sportowe i hobbystyczne (12%). Poniżej 10% sprzedawanych tytułów poświęconych jest historii, kulturze i religii. Ponad 2% klientów zainteresowanych jest lekturą na temat motoryzacji i techniki, a mapy i przewodniki kupuje niecały 1% klientów – mówi Urszula Jurkowska z Biura Handlowego Kolportera.

Na wielkość sprzedaży książek w danej kategorii mają wpływ trendy panujące na rynku. Literatura dziecięca sprzedaje się dzięki wydaniom poświęconym licencjonowanym bajkom i filmom, które są aktualnie hitem w świecie dziecka. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego tytuły dla najmłodszych są dodawane do koszyka zakupowego. Kategoria ta jest przede wszystkim popularna wśród rodziców, którzy poprzez książki chcą edukować i rozwijać zdolności swojego dziecka. Sprzedaż w danej kategorii warunkują także kolekcje wydawnicze. Większość z nich można przypisać do kategorii „literatura, romans, sensacja”, która w salonikach Kolportera jest na drugim miejscu w sprzedaży.

Oferta tytułowa w 450 salonikach Kolportera została poszerzona i wydzielono z niej „Strefę książki”. Na specjalnych, dedykowanych książkom nośnikach wyeksponowane są tytuły z ogólnopolskiej listy „Top bestsellerów”.

– Bestsellery do naszych saloników dostarcza firma Azymut. Dzięki współpracy z największą hurtownią książek w Polsce mamy pewność, że w naszych punktach nie zabraknie najgorętszych i najbardziej pożądanych tytułów – mówi Urszula Jurkowska.

A na regałach saloników Kolportera gościły w tym roku książki znanych i cenionych autorów, np.: Katarzyny Bondy, Małgorzaty Kalicińskiej, Remigiusza Mroza, Jakuba Żulczyka, ks. Jana Kaczkowskiego, Camilli Läckberg, Stephena Kinga, Dana Browna, Paula Coelho. Wśród książek można było znaleźć tytuły: „Ania. Biografia Ani Przybylskiej” Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego, „Brud” Piotra C., „Niebezpieczne kobiety” Patryka Vegi, „Sztukę kochania” Michaliny Wisłockiej, „Życie po życiu” Raymonda A. Moodyego czy „Masa o żołnierzach polskiej mafii” Artura Górskiego, Jarosława Sokołowskiego i Andrzeja Gryżewskiego.

– Książka w salonikach jest towarem impulsowym, klient kupuje ją przy okazji innych zakupów, pod wpływem impulsu, zaintrygowany tytułem, tematyką czy okładką – dodaje Urszula Jurkowska. – Na zakupy ma wpływ także cena. W naszej sieci przeprowadzamy liczne akcje promocyjne indywidualnie dla danego tytułu. Miłośnicy książek mogą liczyć także na 20% rabaty, którymi objęte są książki, które spadły z listy bestsellerów, a co jakiś czas w wybranych salonikach organizujemy wyprzedaż książek, których cena egzemplarzowa wówczas to 10 zł. Książka zadomowiła się w naszych salonikach na dobre i wbrew niekorzystnym tendencjom na rynku jej sprzedaż w naszych punktach stale wzrasta.