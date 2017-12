W Kolporterze rośnie liczba Partnerów „50+”

Od lutego br. Kolporter prowadzi specjalny program, skierowany do osób powyżej 50 roku życia. W tej grupie wiekowej wszyscy chętni do prowadzenia saloniku prasowego mogą liczyć na szereg dodatkowych ułatwień – m.in. kurs obsługi komputera, wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, pomoc w jej prowadzeniu, a także znalezieniu współpracowników. Zanim rozpoczną samodzielnie pracę odbywają także staż w działającym saloniku.

– Program cieszy się sporym zainteresowaniem, mamy dużo zgłoszeń i próśb o dodatkowe informacje m. in. od osób, które przeszły na wcześniejsze emerytury, ale nadal chcą być aktywne. Staramy się ułatwić im przyszłą pracę i tak do niej przygotować, aby po cyklu szkoleń mogły od razu samodzielnie poprowadzić salonik. Nasi Partnerzy „50+” chwalą sobie przede wszystkim łatwość nawiązania współpracy – nie wymagamy wkładu własnego, a wszelkie formalności są ograniczone do minimum. Oczywiście kluczowe znaczenie ma fakt uzyskania pewnego źródła dodatkowych dochodów – gwarantujemy wynagrodzenie podstawowe i atrakcyjny system prowizji – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

A jak się oceniają pracę w saloniku sami zainteresowani, czyli osoby po 50 roku życia?

– Z Kolporterem związana jestem od 2001 roku. Do prowadzenia saloniku namówiła mnie siostra. Była już wówczas na emeryturze, a i ja powoli zbliżałam się do wieku emerytalnego, więc szukałam jakiegoś zajęcia. Postanowiłyśmy spróbować. Przez 5 lat prowadziłyśmy salonik same, a Kolporter dostarczał nam tylko prasę. To było trudne wyzwanie. Trzeba było pamiętać o zatowarowaniu, wszystko samemu rozliczać, obsługiwać klientów, pilnować terminów. Gdy Kolporter zaproponował nam przejście na system partnerski nie wahałyśmy się. Miałyśmy zaufanie do firmy. Przejście wiązało się z licznymi udogodnieniami, uproszczeniem i wyeliminowaniem niektórych zadań. I muszę przyznać, że od tego czasu wszystko poszło tak do przodu, że obecnie prowadzenie saloniku Kolportera to czysta przyjemność. Pracy jest sporo, jednak w każdej chwili można liczyć na pomoc pracowników Kolportera, dzięki czemu najgorsze problemy są w moment rozwiązywane. Nie żałuję swojej decyzji, choć handel był dla mnie zupełną nowością. Ale przecież do odważnych świat należy – mówi Teresa Serwata, Partnerka prowadząca salonik prasowy w Kielcach.

Od 2016 r. Kolporter jest partnerem ogólnopolskiego programu „Otwarci 50+”, który powstał z inicjatywy redakcji „Gazety Senior” i ma na celu łączenie środowisk biznesmenów i seniorów. Dołączając do programu Kolporter potwierdził, że seniorzy są dla niego ważni i w swoich działaniach kieruje się odpowiedzialnością za tę grupę.