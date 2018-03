Fartuszki WINIARY w salonikach Kolportera

Do 30 kwietnia br. w 350 salonikach Kolportera można będzie odbierać fartuszki kuchenne, sygnowane logo WINIARY, w trzech wzorach i kolorach: żółtym, czerwonym i szarym. Każdy z nich ozdobiony jest również innym hasłem: „Czasem czymś chlapnę”, „Bosko gotuję” i „Panuję nad wszystkim”.

Warunkiem otrzymania fartuszka jest okazanie dowodu zakupu (z dowolnego sklepu) produktów marki WINIARY na kwotę minimum 10 złotych. Organizatorzy akcji przygotowali do wydania w sumie 55 tys. sztuk fartuszków.

– To już kolejna akcja, którą organizujemy wspólnie z marką WINIARY. Poprzednie, w których rozdawano deski do krojenia, cieszyły się ogromną popularnością. Zakładamy więc, że obecna spotka się z równie wysokim zainteresowaniem – mówi Robert Szczepaniak, Dyrektor Marketingu Kolportera. – Takie systemowe wydawanie nagród, czyli redempcja, to oferta naszej sieci, z której korzystają również inni dostawcy i producenci. W ubiegłym roku w salonikach wydaliśmy w sumie ponad 700 tysięcy różnego rodzaju nagród. Łącznie na koncie mamy ponad 160 kompleksowo przeprowadzonych akcji, a ilość wydanych nagród przekroczyła już 7,5 miliona.