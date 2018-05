Gaming coraz popularniejszy

Największą popularnością cieszyły się – wykorzystywane nie tylko przez graczy – karty Paysafecard. Od stycznia do końca marca 2018 r. karty o różnych nominałach kupiło w salonikach ponad 100 tysięcy osób. Drugim pod względem popularności produktem były karty Google Play – w sumie sięgnęło po nie ponad 28 tys. kupujących. Na trzecim miejscu znalazły się natomiast doładowania do popularnej platformy z grami – Steam. W pierwszym kwartale br. saloniki Kolportera sprzedały ponad 4,5 tys. tego typu doładowań, w różnych nominałach. Popularnością wśród graczy cieszyły się również doładowania do konsol Playstation (3,3 tys. zakupionych w I kwartale) i Xbox (3,3 tys.) oraz do gry „League of Legends” (1,3 tys.).

– Gaming to najnowsza kategoria produktowa w ofercie naszych saloników – informuje Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Mówiąc w dużym uproszczeniu to gry, ale także różnego rodzaju doładowania, kody i karty wykorzystywane przez graczy, a także osoby będące aktywnymi internautami. Pierwsze tego typu produkty zaczęliśmy wprowadzać testowo 3 lata temu, oferta urosła jednak bardzo szybko i dziś to ok. 80 indeksów, wydzielonych w osobną kategorię. Produkty gamingowe cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem – w 2017 r. ich sprzedaż w salonikach Kolportera wzrosła o ponad 60 proc. w porównaniu do 2016 r. Liczymy, że w tym roku uda nam się zanotować podobną dynamikę. Uważnie obserwujemy rynek, słuchamy także sugestii naszych klientów i na pewno będziemy starali się wprowadzić kolejne, nowe produkty w tej kategorii – dodaje Dariusz Materek.