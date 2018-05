Nowe akcje samplingowe w sieci Kolportera

To tzw. sampling, czyli akcja promocyjna, w której producent – poprzez rozdanie bezpłatnych próbek – chce zapoznać potencjalnych klientów z nowym rodzajem ciastek.

– Akcje samplingowe prowadzimy w naszej sieci saloników już od kilku lat. Stworzyliśmy specjalny system zarządzania tego typu promocjami, dzięki któremu zleceniodawca może np. realizować akcję tylko w wybranych salonikach, w określonym regionie lub kierować ją do określonego profilu klienta. Oczywiście cały czas ma możliwość monitorowania akcji, a grupę docelową może zmienić nawet w trakcie jej trwania – wyjaśnia Aleksandra Łanocha, odpowiedzialna za działania promocyjne w sieci saloników Kolportera.

– Sampling to najbardziej efektywny sposób przekazania bezpłatnych materiałów reklamowych lub próbek produktów klientom. Dzięki takiej akcji buduje się wśród kupujących świadomość marki i jej wizerunek. Producenci i dystrybutorzy coraz chętniej sięgają po tego rodzaju rozwiązania – dodaje.

Akcja z ciasteczkami BelVita potrwa od 1 do 30 czerwca i obejmie swoim zasięgiem 470 saloników w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Organizatorzy planują w tym czasie wydać klientom aż 170 tys. opakowań ciastek.

Równolegle w sieci Kolportera prowadzone są dwie inne akcje samplingowe. Do 16 czerwca w 500 wybranych salonikach wydawane będą katalogi laboratorium farmaceutycznego Labofarm. W tej akcji zaplanowano wydanie 200 tys. sztuk katalogów. Natomiast do 17 czerwca w 30 wybranych punktach Kolportera klienci otrzymają katalogi producenta grilli Weber – do wydania przeznaczono 5 tys. egzemplarzy.