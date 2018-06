Propozycje wydawnicze na Mundial

Dla najmłodszych kibiców, w wieku do 14 lat, wydawnictwo Panini przygotowało dwie atrakcyjne kolekcje: Kolekcję Kart FIFA World Cup Russia 2018™ Adrenalyn XL™ oraz Kolekcję Naklejek 2018 FIFA World Cup Russia™. Kolekcja FIFA World Cup Russia 2018™ Adrenalyn XL™ prezentuje 32 drużyny narodowe, w tym polską reprezentacje i składa się z 468 kart, z czego 108 to karty specjalne.

Kolekcja 2018 FIFA World Cup Russia™ zawiera natomiast naklejki ze wszystkimi największymi graczami i 32 zespoły z całego świata. W kolekcji przedstawionych jest 18 zawodników z każdej drużyny, na naklejce z piłkarzem znajduje się jego portret w koszulce reprezentacji, oraz różne ciekawostki o nim. Ponadto w kolekcji znajduje się 10 naklejek z największymi legendami mistrzostw FIFA World Cup™ oraz naklejki z rosyjskimi miastami, w których odbywać się będą mecze.

Z kolei Wydawnictwo Cobi przygotowało dla młodych kibiców kolekcję „Mistrzowski Bus” – wyjątkowy model do zbudowania z klocków konstrukcyjnych i unikatowe figurki piłkarzy reprezentacji. Na kolekcję składa się 20 zeszytów, 20 zestawów klocków COBI do zbudowania Mistrzowskiego Busa oraz 20 figurek. Model autokaru reprezentacji jest zbudowany z ponad 500 klocków konstrukcyjnych.

Do najmłodszych adresowana jest także kolorowanka wydawnictwa Ferment „Gra o mundial 2018. Stadiony w Rosji”, która posiada dwie wkładki z naklejkami oraz planszę z tabelą rozgrywek. Do pokolorowania są sylwetki piłkarzy z reprezentacji uczestniczących w mundialu.

Cztery propozycje dla kibiców przygotowało również Wydawnictwo RM. To książki: „‘Kadra Narodowa. Sztuczki i triki piłkarzy”, „Robert Lewandowski. Najlepsze bramki”, „Robert Lewandowski. Sztuczki, triki i bramki” oraz „Robert Lewandowski. Z boiska na stadiony”.

Z kolei Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z wydawnictwem Burda przygotował publikację „PROJEKT MUNDIAL. Kolekcja wywiadów”. To elegancko wydana kolekcja czterech albumów. W każdym z nich, na 120 stronach, czytelnicy znajdą obszerne wywiady z piłkarzami reprezentacji Polski, a także ciekawe artykuły i informacje o polskiej kadrze i przygotowaniach do Mistrzostw Świata.

Kolejny album – „Piłka nożna. Urugwaj 1930 – Rosja 2018” – od wydawnictwa Arystoteles prezentuje natomiast dotychczasową historię turniejów, ciekawostki i sensacje z nimi związane.

Jeszcze w kwietniu ukazało się trzecie wydanie „Bravo Sport Poleca” (Wydawnictwo Bauer) również poświęcone reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2018. Czytelnicy znajdą tu m.in. wywiady z Kamilem Glikiem i Robertem Lewandowskim, analizę rywali Polski na mundialu w Rosji, a także statystyki i ciekawostki.

Mistrzostwa na bieżąco będą relacjonować ogólnopolskie dzienniki i tygodniki, m.in. „Przegląd Sportowy”, „Sport” i „Piłka Nożna”, które także zapowiadają niespodzianki dla swoich czytelników.