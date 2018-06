Kolporter rozwija Strefę Książki

Książki są w ofercie dystrybucyjnej Kolportera od bardzo dawna. Początkowo były to głównie dodatki do gazet. W 2011 roku pojawiły się w stałej ofercie saloników, jako oddzielny produkt. Dwa lata temu powstał pomysł stworzenia „Strefy Książki” – wyodrębnionego miejsca, wyposażonego w specjalne ekspozytory. Obecnie aż w 470 salonikach klienci mogą znaleźć – na specjalnych regałach i stołach – literackie bestsellery.

– „Strefa Książki” została bardzo dobrze przyjęta przez klientów naszej sieci, co widać po analizach sprzedaży. Cały czas rozwijamy tę kategorię produktów, śledzimy nowości, trendy, a przede wszystkim czytelnictwo i popularność poszczególnych tytułów. Co miesiąc na regałach pojawia się dwanaście książek najchętniej wybieranych przez czytelników – tzw. „TOP” – zdradza Urszula Jurkowska z Biura Handlowego Kolportera. – Niektóre pozycje wpisują się w „topkę” na dłużej. Tak było np. z książką Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickiego pt. „Ania. Biografia Ani Przybylskiej”. Inne są na naszych półkach tylko sezonowo – np. „Biblia” – wydanie dla dzieci, które doskonale sprawdziło się, jako prezent na Pierwszą Komunię Świętą – dodaje.

W czerwcu na bestsellerowych półkach znalazły się takie pozycje, jak: „Arabski syn” Tanyi Valko, „Czerwony pająk” Katarzyny Bondy, „Decyzja” Charlotty Link, „Najlepsi piłkarze sezonu 2017/2018” (oprac. zbiorowe), „Zamęt” Vincentego V. Severskiego. „Zerwa” Remigiusza Mroza, „Żmijowisko” Wojciecha Chmielarza, „A ja żem jej powiedziała” Katarzyny Nosowskiej, „Bądź najlepszy to twój kreatywny challenge” (oprac. zbiorowe), „Mundial. Opowieści niesamowite” Yvetty Żółtowskiej Darskiej, „Nora” Katarzyny Puzyńskiej, a nawet książka najmłodszej autorki, zaledwie 12-letniej Neli Małej Reporterki – „Nela na Wyspie Rajskich Ptaków”.

To nie jedyne bestsellery, które obecnie znajdują się w salonikach Kolportera. W punktach, wyposażonych w stoły na książki, znalazła się specjalna, wakacyjna oferta. Jest w niej aż 31 kieszonkowych wydań bestsellerów w niskich cenach.

– Kieszonkowe wydania są tańsze od tradycyjnych i o wiele wygodniejsze w podróży, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego formatu na lato. Klienci mogą je nabyć w cenach od 10,90 do 14,90 zł. W ofercie znalazły się książki autorstwa mistrzów grozy Stephena Kinga, Grahama Mastertona czy Deana Koontza. Najliczniejszą grupę stanowią thrillery i kryminały, a wśród nich znajdują się dzieła Rachel Abbot, Sharon Bolton, Louisy Doughty, Anny Jannson, Maxa Bentowa czy polskich autorów: Remigiusza Mroza, Magdy Stachuli oraz Małgorzaty i Michała Kuźmińskich – wymienia Urszula Jurkowska. – Miłośnicy fantastyki znajdą u nas książki Trudi Canavan, a osoby lubiące romanse i powieści obyczajowe mogą wybierać spośród książek autorstwa Jojo Moyes, Magdaleny Witkiewicz, Agnieszki Krawczyk, Anny Karpińskiej czy Marii Ulatowskiej. Oczywiście w ofercie nie może zabraknąć pozycji dla dzieci. Specjalnie dla nich do oferty włączyliśmy najnowszą książkę Ernesta Błędowskiego – „Mundial. Polska gola!”. Z dziećmi związany jest także poradnik, który polecany jest wszystkim rodzicom – „Jak mówić, żeby dzieci na słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Miłośnicy książek mogą liczyć również na promocje. Dzięki współpracy z Wydawnictwem Edipresse w salonikach dostępnych jest aż sześć serii książkowych w promocyjnych cenach – 4,99 zł i 9,99 zł. Czytelnicy mogą wybierać tytuły z kolekcji: „Mistrz szwedzkiego kryminału”, „Bestsellery na obcasach”, „Książki o miłości. Nora Roberts”, „Mistrzowie polskiej fantastyki”, „Dramat kobiet. Prawdziwe historie” i „Nowa fala polskiego kryminału”.