Nowa karta Google Play w salonikach Kolportera

W ofercie saloników Kolportera znalazła się nowa karta Google Play o nominale 20 zł.

Karty podarunkowe Google Play w nominałach 50, 75 i 150 zł są dostępne w sieci Kolportera już od 2015 r. Można nimi zapłacić w sklepie Google Play m.in za gry, aplikacje, muzykę, e-booki, filmy.

– Klienci praktycznie od początku zwracali uwagę na fakt, że przydałby się jeszcze jeden niższy nominał, ponieważ spora część oferty sklepu Google Play to produkty o wartości kilku, kilkunastu złotych. Firma Google zdecydowała się, więc na wprowadzenie nominału 20 zł. W sieci naszych punktów od razu znalazł on spore grono nabywców – sprzedaż kart w tym właśnie nominale wzrosła we wrześniu, w stosunku do sierpnia, o ok. 100 procent – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.