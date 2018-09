Kolporter dociera do gmin

Obecnie Kolporter dostarcza prasę do blisko 24 tysięcy punktów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ponad 50 procent z nich zlokalizowanych jest w miejscowościach liczących poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

– Od lat staramy się rozwijać sieć naszych odbiorców w ten sposób, aby docierać z dostawami prasy nawet do najmniejszych miejscowości. Blisko 7 tysięcy punktów, do których dziś dostarczamy prasę to punkty w tych najmniejszych miejscowościach, liczących poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Duże aglomeracje, w których również jesteśmy obecni, z oczywistych przyczyn generują większą sprzedaż prasy, ale efektywność całej sieci dystrybucji budują także te najmniejsze miejscowości. Staramy się być wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na prasę – mówi Dariusz Materek. – Działamy bardzo elastycznie. Przykładowo – każdego lata okresowo dostarczamy prasę do ok. 300 punktów, działających tylko w sezonie wakacyjnym, zlokalizowanych głównie w małych miejscowościach wypoczynkowych nad morzem i nad jeziorami – dodaje.

Największą grupę punktów handlowych, do których Kolporter dostarcza prasę stanowią sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. To w sumie blisko 50% odbiorców prasy.

– Kolporter zaczynał 28 lat temu swoją działalność właśnie od dostaw prasy do sklepów spożywczych. To, co wtedy było rynkową nowością dziś stało się standardem. Trudno sobie wyobrazić sklep tego typu bez regału prasowego. Klienci, robiąc codzienne zakupy, oczekują dziś maksymalnie kompleksowej oferty produktów, w tym również prasy. Co ważne – w wielu mniejszych miejscowościach to właśnie sklepy spożywcze czy spożywczo – przemysłowe zapewniają dostęp do szerokiej oferty gazet i czasopism – mówi rzecznik Kolportera.

Kolejne miejsca na liście odbiorców prasy Kolportera zajmują supermarkety, stacje paliw i saloniki prasowe. Natomiast kioski stanowią nieco ponad 6 proc. odbiorców.

– W porównaniu z początkiem lat 90. liczba tytułów prasowych ukazujących się na rynku wzrosła ponad dwukrotnie. A wydawcy przygotowują co roku kolejne propozycje. Klienci coraz częściej kupują czasopisma impulsowo, zachęceni reklamą danego tytułu, okładką, atrakcyjnym dodatkiem. A to stawia określone wymagania jeśli chodzi o ekspozycje prasy. Sklepy, stacje paliw, saloniki mają więc naturalną przewagę nad kioskami – można w nich lepiej pokazać potencjalnemu klientowi szeroką ofertę tytułów. A co za tym idzie skuteczniej je sprzedawać – wyjaśnia Dariusz Materek. – Kioski nadal pozostają istotną częścią sieci dystrybucji, dostarczamy prasę do ponad 1600 punktów tego typu oraz ponad 1100 kiosków z wejściem do środka. Od lat widać jednak wyraźnie, że rynek ewoluuje w stronę innych formatów – zgodnie ze zmieniającymi się preferencjami klientów – dodaje.

Kolporter współpracuje w zakresie dostaw prasy zarówno z indywidualnymi punktami handlowymi, jak i większością ogólnopolskich sieci sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych.