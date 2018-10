Wydawcy premiują sprzedawców

Konkursy dla sprzedawców zorganizowali m.in. Ringier Axel Springer, ZPR Media, Agora, Burda, Edipresse. Oprócz nagród finansowych, których łączna pula wyniosła ponad 100 tys. zł, zaproponowali sprzedawcom różnego rodzaju nagrody rzeczowe – m.in. vouchery do ośrodków wypoczynkowych czy sprzęt AGD.

– W ostatnich miesiącach rzeczywiście znacząco wzrosła liczba konkursów organizowanych specjalnie dla współpracujących z Kolporterem sprzedawców prasy – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Wydawcy zauważyli, że to dość skuteczna metoda podniesienia sprzedaży. Dla sprzedawców każdy dodatkowy bonus za wyniki jest atrakcyjny i zachęca do aktywnej pracy z tytułem. Poza oczywistym walorem finansowym, konkursy dodatkowo motywują do pogłębiania wiedzy na temat technik sprzedaży, skutecznej ekspozycji, efektywnego kontaktu z klientem. Aktywna praca ze sprzedawcami jest jednym z ważnych elementów naszej strategii, konkursy organizowane przez wydawców bardzo dobrze się w to wpisują. Dlatego oczywiście zachęcamy do wdrażania kolejnych.

W konkursach wydawcy nagradzają sprzedawców za wzrost sprzedaży wskazanego tytułu lub tytułów (Ringier Axel Springer, Edipresse), odpowiednią ekspozycję (ZPR Media, Burda) lub sprzedaż teczkową prenumeraty (Agora). W tej ostatniej kategorii w listopadzie rusza kolejny konkurs – tym razem organizowany przez Presspublikę.

Większość konkursów jest dodatkowo wspierana przez wydawców nośnikami promocyjnymi, pozwalającymi lepiej zaprezentować wybrane tytuły klientom. Sprzedawcy mogą zamawiać nośniki tego typu bezpłatnie.