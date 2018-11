Karty podarunkowe Allegro w ofercie saloników Kolportera

Klienci saloników mogą kupić karty podarunkowe Allegro w trzech nominałach: 25, 50 i 100 zł. Obdarowana osoba sama wybierze, na co chce wykorzystać kartę.

– Mamy bogatą ofertę różnego rodzaju kart podarunkowych, ale jesteśmy przekonani, że karta Allegro w sposób szczególny przypadnie do gustu klientom, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Biorąc pod uwagę fakt, że Allegro to obecnie najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa, na której dziennie dokonywanych jest ok. 1,2 mln transakcji. Karta Allegro może być prezentowym hitem tego sezonu. Obdarowana nią osoba na pewno znajdzie w serwisie najbardziej odpowiedni dla siebie prezent – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Na deser Allegro wraz z firmą LEGO Polska, w odpowiedzi na niegasnącą popularność najbardziej pożądanych klocków na Świecie, oferuje na te Święta dedykowaną kartę podarunkową LEGO®. Karta została zaprojektowana przez firmę LEGO® w swojej unikalnej stylistyce i może stanowić doskonały prezent na każdą okazję. To jedyna taka karta podarunkowa na polskim rynku. Karta ma wartość 100 zł, ale Allegro wraz z LEGO® oferują promocję, proponując zakup karty z 10% rabatem (cena zakupu 90 zł). Kartę podarunkową można wykorzystać na wszystkie produkty oferowane w kategorii Klocki > LEGO na Allegro przez 12 miesięcy od jej zakupu.