Saloniki Kolportera z rosnącą sprzedażą

Największy wzrost sprzedaży – o ok. 40 % – spółka zanotował w kategorii produktów gamingowych. – To najnowsza kategoria produktowa, którą zaczęliśmy rozwijać ok. 3 lata temu. Dziś mamy już bardzo dobrze rozwiniętą ofertę dla graczy – w salonikach mogą kupić m.in. doładowania do największych platform gamingowych, doładowania do konsol, internetowe narzędzia płatnicze, gry i dodatki do gier. Praktycznie co roku wprowadzamy nowe produkty w tej kategorii. W efekcie notujemy stały i znaczący wzrost sprzedaży gamingu. Z pewnością będziemy nadal intensywnie pracować nad poszerzeniem tej części naszej oferty – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

Duży wzrost sprzedaży zanotowano również w kategorii starterów i doładowań GSM (ok. 20%), płatnościach masowych (ok. 17%) i książkach (ok. 17 %).

– Startery, doładowania i płatności to dziś część naszej standardowej oferty, kategorie, które cieszą się stale dość wysokim zainteresowaniem klientów. Natomiast książki są kategorią, którą w tym roku dość mocno rozwinęliśmy, wprowadzając m.in. tzw. pocket booki. To kieszonkowe wydania popularnych tytułów, tańsze od tradycyjnych. Możliwość kupienia książek znanych i lubianych autorów w cenach rzędu kilkunastu złotych spotkała się ze sporym zainteresowaniem naszych klientów – wyjaśnia D. Materek.

W okresie od stycznia do września 2018 r. w salonikach Kolportera wzrosła również – w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku – sprzedaż podstawowych kategorii: prasy (o ok. 4%) oraz papierosów i artykułów tytoniowych (o ok. 5 %).