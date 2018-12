Dystrybucja prasy przed Świętami

– To prawda, w okresie przedświątecznym spodziewamy się większej liczby tytułów i wydań świątecznych, zwiększonych nakładów, większej objętości czasopism – przyznaje Mirosław Fiuk, dyrektor Oddziału Logistyki Centralnej Kolportera. – Standardowo wymaga to od nas zdecydowanie większej koncentracji i przygotowania, większego zaangażowania pracowników. Spiętrzenia dostaw i wysyłek rozkładają się jednak na kilka dni przedświątecznych, dlatego już w samej świątecznej wysyłce nie powinniśmy mieć znaczącego natłoku pracy.

Do rozwożenia gazet i czasopism w drugiej połowie grudnia Oddział Logistyki Centralnej będzie wykorzystywał własne samochody, a także pojazdy przewoźników, z którymi ma podpisane umowy i którzy świetnie znają specyfikę pracy Kolportera.

– Już od kilku lat tytuły świąteczne dostarczane są przez wydawców odpowiednio wcześnie, tak też są kierowane do sprzedaży – dodaje Andrzej Michalski, kierownik Działu Magazynów. – Dzięki temu nie mamy kumulacji towaru tuż przed samymi świętami. Nie przywidujemy więc istotnych zmian w funkcjonowaniu magazynów. Sam dzień świąteczny w pracy magazynu w zasadzie niczym nie różni się od standardowej niedzielnej wysyłki.

Logistyka Kolportera przygotowana jest również na pogorszenie się pogody: mróz i opady śniegu, a tym samym na złe warunki na drogach. – Podczas opadów śniegu wyposażamy nasze samochody w łańcuchy śniegowe i jednocześnie wysyłamy prośbę do oddziałów terenowych o przygotowanie placów manewrowych, żeby samochód z dostawą nie miał problemów z podjazdem pod magazyn – mówi Piotr Kiljan, kierownik Działu Transportu. – W skrajnych przypadkach, kiedy temperatura spada poniżej minus 20 stopni Celsjusza, do paliwa dolewamy specjalny uszlachetniacz, który zapobiega zbytniemu gęstnieniu oleju napędowego.

– W całej historii Logistyki Centralnej nie przypominam sobie, abyśmy mieli przypadek, że w dniach świątecznych jakiś transport nie dotarł do naszego oddziału terenowego i aby powierzona do transportu prasa nie trafiła do punktów sprzedaży – podsumowuje dyrektor Fiuk.