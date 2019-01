32 miliony kilometrów z prasą

– Nasz transport każdego dnia obsługuje 380 tras, dowozimy prasę praktycznie do wszystkich gmin w Polsce, docieramy nawet do najmniejszych miasteczek i wsi. Ponad połowa naszych odbiorców działa w miejscowościach liczących poniżej 50 tysięcy mieszkańców. A około 7 tysięcy punktów, do których dziś dostarczamy prasę to punkty w tych najmniejszych miejscowościach, liczących poniżej 5 tysięcy mieszkańców. Każdego dnia zapewniamy dostawę prasy dla setek tysięcy czytelników – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

W minionym roku – z uwagi na sytuację na rynku dystrybucji prasy – Kolporter przyjmował i rozwoził zwiększone nadziały większości tytułów. – Ta sytuacja wymagała od nas sporej elastyczności, ale nasz system logistyczny jest na tyle rozwinięty, że nie stanowiło to specjalnego obciążenia. Pokazaliśmy w praktyce, że jesteśmy w stanie przewieźć i dostarczyć znacznie większą ilość prasy oraz dotrzeć do zupełnie nowych odbiorców – zapewnia D. Materek.

W 2018 roku Kolporter przewiózł w sumie – dostarczając prasę i odbierając zwroty – około 1 miliarda egzemplarzy gazet i czasopism.