Wzrost sprzedaży produktów okołoprasowych w salonikach Kolportera

– Mówiąc o produktach okołoprasowych mamy na myśli wszelkiego rodzaju kalendarze, notesy, krzyżówki, produkty dla dzieci: malowanki, wyklejanki, kolorowanki, naklejki i kolekcjonerskie zestawy modelarskie, a także kartki okolicznościowe oraz torby i opakowania na prezenty – wylicza Urszula Jurkowska z Biura Handlowego Kolportera.

Do czerwca 2018 roku, w sieci saloników Kolportera, notowano spadki sprzedaży tej kategorii. Począwszy od lipca ub.r. produkty okołoprasowe – w porównaniu do 2017 r. – sprzedawały się znacznie lepiej. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w listopadzie – w tym miesiącu w salonikach sprzedano o 25 procent więcej produktów okołoprasowych niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W drugim półroczu 2018 roku dynamika sprzedaży wyniosła +12 procent, a biorąc pod uwagę ostatni kwartał 2018 roku przekroczyła +20 procent.

– Wpływ na tak wysoki wzrost sprzedaży tej kategorii produktów miała na pewno sytuacja rynkowa – podsumowuje wyniki sprzedażowe Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Przyczyniły się do niego poważne problemy jednego z dystrybutorów prasy. W wielu współpracujących z nim punktach nie było dostępnych towarów, przez co klienci szukali potrzebnych produktów gdzie indziej. W tym okresie pozyskaliśmy wielu nowych klientów. Z naszych obserwacji wynika, że większość z nich chętnie do nas wraca, chwaląc sobie szeroką gamę i przede wszystkim stałą dostępność ulubionych produktów – dodaje Dariusz Materek.